Llega fecha límite para que personas sin hogar se retiren del área de Mass. & Cass

A las personas que viven en el área conocida como Mass. & Cass se les ordenó que se retiraran el lunes por la mañana, pero las tiendas de campaña aún se alinean en las calles.

Los funcionarios de la ciudad de Boston fijaron el plazo la semana pasada para que las personas que viven en tiendas de campaña salgan temprano el lunes por la mañana. Los avisos decían que la limpieza comenzaría a las 8 a.m. del lunes.

La ciudad confirmó el viernes que estaba intensificando la aplicación de su reciente impulso para despejar el área. La información publicada en el sitio web de la ciudad explica los pasos que se están tomando, incluida la notificación a los residentes sobre el refugio y los servicios.

Sin embargo, algunos residentes dijeron el viernes que recibieron el aviso pero que no estaban al tanto de ofertas para ir a ningún otro lugar.

El campamento ha crecido en los últimos meses, y la ciudad ha dicho que el campamento de tiendas de campaña es un riesgo para la salud pública, insalubre y peligroso.

Los funcionarios de la ciudad insistieron el viernes en que a las personas no se les pediría que abandonaran el área sin recibir una oferta de refugio, servicios o ambos, y el sitio web de la ciudad dijo que las ofertas se harían dos veces: el día en que sube el aviso y al menos un día antes. se retiran las carpas.

Pero los residentes de Massachusetts y Cass como Tina Lunn dijeron el viernes que no habían recibido ninguna oferta hasta ahora.

Aunque Lunn está cansada de vivir en una tienda de campaña, tampoco quiere que la echen. Quiere más tiempo para idear un plan.

Odio estar aquí. No quiero estar aquí ", dijo. "No se trata de drogarse y consumir drogas y cualquier otra cosa. Se trata de mantenernos protegidos, calientes y secos".

Al igual que los cientos de personas que viven en el campamento de Boston, Lunn recibió un aviso el viernes que alertaba a los residentes de que las carpas alrededor de Southampton Street se retirarían el lunes a las 8 de la mañana.

"Simplemente dejaron un aviso y nos dijeron que nos fuéramos. Creo que es despreciable que no nos estén ayudando más de lo que están", dijo.

El profesor de Northeastern University Leo Beletsky, experto en políticas de drogas y salud pública, dice que "esto podría ser absolutamente contraproducente".

Él dice que el ultimátum que enfrentan los residentes no es una buena idea y teme que muchos simplemente se dispersen por la ciudad. Beletsky cree que se deben tomar más medidas preventivas para abordar la vivienda asequible, la salud mental y el abuso de sustancias.

"Esta misma situación surgió hace un par de años cuando Mass. Y Cass fueron eliminados bajo la Operación CLean Sweep", dijo. "Y estamos de vuelta donde empezamos tan claramente que este tipo de enfoque no funciona".

Algunos que viven en las tiendas de campaña se preocupan por lo que sucederá el lunes por la mañana, cuando finalice el plazo para mudarse. El residente Ray Vargas dijo que no cree que todos los que viven en el área se vayan solos.

"Creo que va a haber mucho cuerpo a cuerpo", dijo Vargas, quien ha vivido en una tienda de campaña durante unos cuatro meses. “Creo que habrá muchos problemas porque no todos se van a ir solos. Creo que tendrán que idear un plan".

El área cerca de Massachusetts Avenue y Melnea Cass Boulevard se ha inundado de personas que luchan contra la falta de vivienda y la adicción. También se ha convertido en un refugio para los delitos.

Este mes, la alcaldesa de Boston, Kim Janey, dijo que el uso desenfrenado de drogas y la falta de vivienda en el área era una crisis de salud pública y prometió retirar las tiendas de campaña esparcidas a lo largo de las aceras cerca de la intersección.

El lunes, los empleados de la Comisión de Salud Pública de Boston salieron con contenedores para ayudar a las personas a comenzar a empacar sus pertenencias, pero no se vio que nadie o sus pertenencias personales fueran retirados por la fuerza. Los trabajadores de la ciudad hablaron con la gente sobre alternativas de vivienda, así como opciones para recursos de salud mental y tratamiento para la adicción a las drogas.

Linda Sprague Martinez, experta en políticas de bienestar social en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Boston, ha dicho que espera que la ciudad continúe adoptando un enfoque lento en el proceso y enfatizó la importancia de tomarse el tiempo para garantizar que el esfuerzo no falle al vecindario o las personas que viven en el campamento de personas sin hogar.

"No es necesario que digamos:" Apresúrate, prisa, prisa. Todos afuera". Eso no va a resolver el problema porque lo que sucederá es que mañana habrá una nueva carpa, o aparecerá en otro lugar", dijo Martínez esta semana. "No creo que podamos suponer que, 'Sé lo que es mejor para ti, creo que debes dejar de consumir drogas de inmediato'. Creo que la gente necesita escuchar sus opciones".

Las autoridades han estimado que es necesario desmontar unas 150 tiendas de campaña.

Las limpiezas a principios de esta semana se realizaron en áreas que necesitaban mantenimiento programado del edificio, dijeron las autoridades.