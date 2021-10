Lo que aprendimos de segundo debate por la alcaldía de Boston

Annissa Essaibi George y Michelle Wu se enfrentaron el martes por la noche en el debate más acalorado que la contienda por la alcaldía de Boston ha visto hasta ahora.

Las dos colegas del Concejo Municipal han sido cordiales durante gran parte de la carrera, coincidiendo con las deficiencias de Boston y promocionando sus propios logros. Pero el debate de una hora del martes alcanzó un tono combativo que aún no se había visto y destacó algunas diferencias políticas importantes en temas como el tránsito libre, el control de alquileres y la reforma policial.

El feroz intercambio comenzó desde el principio cuando Essaibi George criticó a Wu en lo que ella caracterizó como mensajes "inconsistentes" sobre el acceso a las tres escuelas de examen de la ciudad.

"Hábleme por favor acerca de por qué está transmitiendo un mensaje diferente según la comunidad en la que se encuentre", dijo Essaibi George.

"Eso simplemente no es cierto, Annissa", respondió Wu. "Esta es una gran distinción entre nosotros. Apoyo la equidad en cada parte de nuestro sistema y creo que es correcto que agreguemos reformas a este proceso".

Eso preparó el escenario para gran parte del debate, organizado por NBC10 Boston, Telemundo Boston y NECN, en asociación con Dorchester Reporter y Bay State Banner, en el NBCUniversal Boston Media Center.

No queda mucho tiempo en la carrera, menos de dos semanas para que los candidatos presenten sus casos a los votantes antes de la elección de alcalde del 2 de noviembre, y las encuestas recientes muestran que Wu tiene una gran ventaja.

La encuesta más reciente, realizada por la Universidad de Suffolk para NBC10 Boston y The Boston Globe, tenía a Wu con un 62%, más del doble del apoyo del 30% a Essaibi George, con un 7% de los encuestados aún indecisos. Una encuesta de MassINC/WBUR publicada la semana pasada también tenía a Wu a la cabeza por un 32%.

Las dos candidatas representan a la ciudad y han trabajado juntas, y al día siguiente de avanzar desde la ronda preliminar de las elecciones, se abrazaron en una reunión del Concejo Municipal. Pero el martes por la noche, se cuestionaron la idoneidad del otro para ocupar el puesto más alto de la ciudad.

Essaibi George afirmó que Wu se robó sus ideas tanto de agregar médicos a la respuesta de la policía de Boston para ciertas llamadas al 911 como de la Escuela Secundaria Técnica Vocacional de Madison Park.

Wu comparó las tácticas de Essaibi George con las del expresidente Donald Trump.

“La ciudad de Boston se merece algo mejor”, dijo Wu. “Nuestro país y nuestra democracia apenas sobrevivieron los cuatro años de Trump y los tipos de campañas que involucran ataques negativos, ataques personales, falsedades y sembrar el miedo. Esto no es en lo que quería que se convirtiera esta carrera por la alcaldía".

Las candidatas incluso se acusaron mutuamente de mentir, incluso cuando discutieron medidas de implementación como la ciudad que agregó 19 médicos a los protocolos de respuesta a crisis de Boston.

"Estoy decepcionada de ver un patrón de declaraciones falsas que se hacen aquí. Estoy orgulloso de que a lo largo del tiempo en el Concejo Municipal he sido consistente en presionar por las reformas que se necesitan", dijo Wu. "Hay una clara diferencia en esta carrera entre continuar con el status quo de elegir simplemente tratar de mordisquear los bordes de los cambios que necesitamos, o garantizar realmente que estamos atrayendo a la comunidad para lograr los cambios audaces que son necesarios y posibles en este momento."

"Te estás atribuyendo el mérito de algo que he hecho como miembro del Ayuntamiento", respondió Essaibi George. "Es mi trabajo, como miembro del Ayuntamiento de Boston, lo que llevó a tener 19 médicos que trabajan todos los días para responder a las crisis de salud mental en toda nuestra ciudad. Ese no es su trabajo. Por favor, no se atribuya el mérito".

Wu respondió que el esfuerzo fue encabezado por Ayanna Pressley cuando se desempeñó como concejal de la ciudad; ahora es una congresista que representa a Boston y algunos suburbios.

"Me enorgulleció apoyar el trabajo que se llevó a cabo en el consejo para presionar para que el número de médicos pasara de dos a 19, y también de haber estado presente antes de que usted se uniera al consejo cuando la concejala Ayanna Pressley encabezó la carga sobre esto", dijo Wu. "Llegar a 19 médicos no está ni cerca de la escala de cambio que se necesita. Hay cientos de miles de residentes en nuestra ciudad que exigen una mejor respuesta a la crisis, que informan y vienen y nos dicen que lo que está sucediendo ahora es el status quo no está funcionando, no está sirviendo a nuestros residentes ".

Algunos de los ataques más acalorados se produjeron cuando la moderadora del debate Latoyia Edwards preguntó sobre posibles conflictos de intereses.

Se le preguntó a Essaibi George sobre un informe del Boston Globe de julio que indicaba que su esposo fue asistido por el personal del ayuntamiento de su esposa en una disputa con otro desarrollador. El artículo alegaba varias violaciones de Vivienda y Desarrollo, y que Essaibi George podría haberse recusado y no lo hizo.

Essaibi George dijo que ella "no estaba involucrada en el negocio de mi esposo y presentó un informe a la Comisión de Ética para aclarar todo lo que ocurrió".

Luego giró y señaló un informe del Boston Herald del martes que decía que Wu y su esposo compraron una casa multifamiliar en Roslindale a aproximadamente la mitad del precio de lo que vendió el año anterior al compañero de cuarto de Wu en la Facultad de Derecho de Harvard.

La compañera de cuarto de la universidad de Wu ahora trabaja para su padre, Terry Considine, en una empresa de desarrollo de Colorado. Considine es un destacado político republicano y colaborador de las causas republicanas, informó el Herald, y ha donado $2,500 a la campaña de Wu.

"La gente de Boston, los votantes de Boston merecen conocer su relación con Terry Considine, quien le ha dado a nuestra campaña miles de dólares", dijo Essaibi George. "Un traficante de odio, un hombre que se postuló para el Senado de los Estados Unidos y dijo cosas terribles, racistas y discriminatorias sobre la gente de México. Tienes que repudiar eso".

Mientras se postulaba para el Senado en la década de 1980, Considine usó un insulto racial para los inmigrantes de América Latina, según The Washington Post. Según los informes, más tarde se disculpó.

Wu dijo que ella y su compañera de cuarto de la universidad compraron la propiedad juntas y agregó que son las madrinas de los hijos de cada uno.

"No hay absolutamente nada malo que haya sucedido aquí", dijo Wu. "Estoy dispuesta y soy capaz de respaldar cada parte del éxito y la estabilidad que ha tenido mi familia porque ha requerido un trabajo duro. Y he estado informando cada parte de nuestras transacciones financieras a lo largo de los años como concejal de la ciudad. Y hay simplemente no hay nada aquí y estoy decepcionado de ver las tácticas que se están utilizando ".

Cuando se le preguntó si tenía algún conflicto de intereses propio, Wu dijo: "Mi esposo y yo solo somos dueños de una propiedad. Vivimos en una casa de dos familias".

Los candidatos han pedido a los grupos externos que se mantengan al margen de la contienda, pero la campaña negativa se convirtió en un factor en las elecciones del fin de semana pasado.

El domingo, un PAC compuesto principalmente por sindicatos locales lanzó un anuncio de ataque sobre Wu. El mismo día, unas 20 personas se acercaron a Wu con folletos que prometían tarjetas de regalo de $100 por participar.

Los volantes se habían repartido en la conflictiva área de Mass. y Cass de la ciudad, otro tema del debate del martes, según la campaña de Wu, y la propia candidata lo calificó como una táctica política "despreciable" que manipula a los residentes de la ciudad.

Essaibi George calificó la idea de que los volantes podrían haber venido de su campaña como "absolutamente ridícula" y dijo que distrae la atención del trabajo que está haciendo.