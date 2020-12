Lo que debes saber de la distribución de vacunas en Nueva Inglaterra

Los gobiernos estatales de Nueva Inglaterra se están preparando para distribuir vacunas contra el coronavirus a medida que los casos del virus mortal continúan aumentando en la región y más allá.

El viernes, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos estaba trabajando "rápidamente" para aprobar la vacuna Covid-19 de Pfizer para uso de emergencia después de que un panel clave respaldara abrumadoramente las inyecciones el jueves por la noche, dijo el comisionado Stephen Hahn en un comunicado el viernes.

La firma de biotecnología Moderna, con sede en Massachusetts, también solicitó la autorización de uso de emergencia de su vacuna.

Los funcionarios de Nueva Inglaterra dicen que esperan distribuir las vacunas ampliamente, pero a través de enfoques escalonados que priorizan a los trabajadores de primera línea y aquellos con mayores necesidades. Advierten que las vacunas no estarán disponibles para la población en general de inmediato.

Esto es lo que debe saber sobre cómo los seis estados de Nueva Inglaterra pretenden distribuir dosis de la vacuna una vez que lleguen los envíos:

Massachusetts

El gobernador Charlie Baker anunció el miércoles que la distribución estatal se realizará en tres fases y se espera que comience antes de fin de mes

La Fase Uno se extenderá desde diciembre hasta mediados de febrero y ofrecerá vacunas en orden descendente de prioridad a los trabajadores de la salud, los centros de atención a largo plazo, los socorristas, los entornos de atención colectiva, incluidos los refugios y las instalaciones correccionales, los trabajadores de atención médica a domicilio y trabajadores sanitarios que no interactúan directamente con los pacientes de COVID.

Si la primera fase avanza según lo planeado, Baker dijo que la Fase 2 comenzará en algún momento de febrero. En ese momento, los adultos con dos o más comorbilidades que crean riesgos de complicaciones de COVID-19 serían los primeros en la fila, seguidos por los trabajadores en campos como el tránsito, la educación y las tiendas de comestibles, luego los adultos de 65 años o más y los individuos con una sola comorbilidad.

La tercera y última fase tiene como objetivo comenzar a mediados de abril, cuando la vacuna esté disponible para todos los demás en Massachusetts.

Vermont

Vermont podría recibir sus primeras dosis de vacunas contra el coronavirus para el 15 de diciembre y comenzar a vacunar a los residentes de alta prioridad una semana después de eso, dijeron las autoridades el martes.

En una conferencia de prensa, el director de Salud, Dr. Mark Levine, dijo que el estado ordenó 5,850 dosis de vacunas contra el coronavirus y expresó su optimismo de que los primeros envíos podrían llegar en una semana.

Los funcionarios de salud dicen que la "Fase 1A" del plan de distribución de vacunas del estado se enfocará en los trabajadores de la salud, particularmente aquellos que tienen contacto con pacientes en entornos de pacientes hospitalizados y aquellos en entornos de alto riesgo.

Levine dijo que se mantenían en reserva 5,850 dosis adicionales para que las personas que reciben la inyección en la Fase 1A puedan recibir una segunda dosis. Tanto las vacunas de Pfizer como las de Moderna, que aún no han obtenido la aprobación de la FDA, son vacunas de dos dosis. Agregó que el estado continuaría haciendo pedidos de vacunas semanalmente.

New Hampshire

New Hampshire espera 12,000 dosis en su primer envío de una vacuna contra el coronavirus la próxima semana, dijeron funcionarios estatales el jueves.

El gobernador Chris Sununu dijo que Perry Plummer, ex comisionado asistente del Departamento de Seguridad, está ayudando a supervisar la distribución.

El plan de vacunación del estado da prioridad a los trabajadores de la salud, los residentes de hogares de ancianos y los primeros en responder. Juntos, suman alrededor de 100,000 personas, pero se espera que los envíos iniciales incluyan suficientes vacunas para 10,000 a 40,000 personas, dijo Sununu la semana pasada.

El estado está buscando voluntarios para ayudar con la administración de la vacuna, como intérpretes, ayudar con el transporte y la seguridad. Los interesados ​​pueden visitar el sitio web nhresponds.org.

Maine

Las dosis de la vacuna podrían llegar a Maine la próxima semana. El estado espera 12,675 dosis en su primera entrega, con entregas similares en cada una de las siguientes dos semanas, según informó el Portland Press Herald.

Los trabajadores de atención médica de primera línea y los residentes de los centros de atención a largo plazo con mayor riesgo estarán entre los primeros en recibir dosis de la vacuna, según los funcionarios.

Eventualmente, el público en general podrá recibir la vacuna después de que el estado dé prioridad a sus poblaciones más vulnerables, según el Dr. Nirav Shah, director de los CDC de Maine. Sin embargo, es posible que el estado no reciba suficientes vacunas para el público en general durante algún tiempo.

Shah también ha dicho que los habitantes de Maine que no corren un mayor riesgo y no tienen afecciones de salud subyacentes podrían no ser vacunados hasta el verano de 2021 o más tarde, según el periódico.

Rhode Island

Algunos habitantes de Rhode Island podrían recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer tan pronto como la próxima semana, dijeron funcionarios estatales en una conferencia de prensa virtual el jueves.

“Es el comienzo del fin de la pandemia”, dijo el Dr. Philip Chan, director médico consultor de la División de Preparación, Respuesta, Enfermedades Infecciosas y Servicios Médicos de Emergencia del Departamento de Salud del estado.

Los trabajadores del hospital, los socorristas y el personal y los residentes de los centros de atención a largo plazo estarán entre los primeros en recibir la vacuna, dijeron las autoridades.

En la fase dos, los maestros, el personal escolar, los trabajadores de cuidado infantil, las personas en prisiones y cárceles y los adultos mayores podrán recibir la vacuna.

Los adultos jóvenes, los niños y los empleados que trabajan en industrias críticas podrán recibir la vacuna en la fase tres. No será hasta la fase cuatro cuando la vacuna estará disponible para el público en general, dijo Chan.

Connecticut

Los hospitales de Connecticut podrían comenzar a recibir envíos de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer en los próximos tres a cinco días, dijo el jueves el gobernador Ned Lamont, el mismo día en que un panel asesor del gobierno de Estados Unidos aprobó el uso generalizado de la vacuna.

Esas dosis, que se enviarán directamente desde el almacén de Pfizer a los hospitales con congeladores de temperatura ultrabaja, probablemente se priorizarán para los "empleados de mayor riesgo" que tratan con pacientes con COVID-19", asegurándose de que esas enfermeras y médicos permanezcan en el juego", dijo el gobernador.

Para el 21 de diciembre, se espera que los envíos de la vacuna se transporten a los centros de distribución de CVS y Walgreens y luego se envíen a hogares de ancianos en todo Connecticut, dijo Lamont.

Está previsto que el estado reciba cerca de 32,000 dosis en este primer pedido de Pfizer, que se dividirá equitativamente entre los hospitales y los hogares de ancianos, con más pedidos a seguir. También se espera que las dosis de la vacuna Moderna, aún por aprobar, lleguen en aproximadamente una semana. Josh Geballe, director de operaciones de Lamont, dijo que aproximadamente 240,000 trabajadores de la salud y residentes y personal de hogares de ancianos deberían estar completamente vacunados para fines de enero, asumiendo que el 80% de las personas en esos grupos aceptan vacunarse.

Desde mediados de enero hasta mayo, se espera que se vacunen alrededor de 1 millón de personas en la Fase 1b. Eso incluye trabajadores críticos, personas que viven en otros entornos congregados, personas mayores de 65 años y menores de 65 años que tienen alto riesgo. Se espera que todos los demás comiencen a vacunarse en junio.

Además de Walgreens y CVS, otras farmacias están siendo autorizadas por el estado para administrar la vacuna, mientras que los grandes sistemas de atención médica del estado están ampliando los planes para vacunar a la comunidad en general después de cuidar a sus propios empleados.

"Verá un aumento muy dramático y a gran escala de los sitios de administración en todo el estado", dijo.