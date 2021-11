Lo que los votantes de Boston necesitan saber antes de ir a las urnas

Los votantes de Boston elegirán entre las concejalas de la ciudad Michelle Wu y Annissa Essaibi George el martes en una carrera histórica que elegirá a la primera mujer de color como alcaldesa. Esto es lo que necesita saber para votar.

Una de las dos finalistas, Wu o Essaibi George, está lista para convertirse en la primera mujer elegida para ocupar el cargo de alcaldesa en la historia de Boston después de que la alcaldesa en funciones Kim Janey se convirtiera en marzo en la primera alcaldesa de la ciudad. A lo largo de su larga historia, Boston ha elegido anteriormente solo a hombres blancos como alcaldes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Wu, de 36 años, cuyos padres emigraron a Estados Unidos desde Taiwán, creció en Chicago y se mudó a Boston para asistir a la Universidad de Harvard y a la Facultad de Derecho de Harvard.

Essaibi George, de 47 años, residente de toda la vida en Boston, se describe a sí misma como una estadounidense árabe-polaca de primera generación.

Wu y Essaibi George son demócratas, aunque la oficina no es partidista.

Cómo votar el día de las elecciones

Los lugares de votación para las elecciones generales del 2 de noviembre estarán abiertos de 7 a.m. a 8 p.m. Haga clic aquí para obtener detalles sobre su lugar de votación.

Ya se han emitido casi 40,000 votos en la votación anticipada. El secretario de Estado William Galvin estimó el lunes que se emitirán alrededor de 135,000 votos en Boston, alrededor del 30.5% de los 442,000 votantes registrados de la ciudad. La tasa de participación prevista sería la segunda más baja en una elección de Boston con la oficina del alcalde en la boleta desde 2005.

La votación por correo ha tenido una presencia "bastante sólida" en Boston antes del día de las elecciones, dijo Galvin, con aproximadamente 53,000 boletas por correo solicitadas y más de 38,000 recibidas hasta el lunes por la mañana.

Si todavía tiene su boleta por correo, no la envíe por correo. No se contará a tiempo. Las boletas de votación por correo que aún no se hayan enviado por correo deben devolverse al Departamento de Elecciones de Boston o colocarse en una de las 22 urnas en la ciudad antes de las 8 p.m. del martes para que el voto cuente.

Si necesita que lo lleven a las urnas, las bicicletas Blue estarán disponibles de forma gratuita en 11 áreas diferentes. Los pasajeros pueden tener viajes ilimitados de dos horas desde cualquiera de las más de 400 estaciones de bicicletas azules. Para acceder a las bicicletas, descargue la aplicación.

¿Qué hay en la boleta?

Hay tres preguntas en la boleta. La pregunta 1 preguntará sobre el proceso presupuestario de Boston, la pregunta 2 preguntará a los votantes si apoyan la subestación eléctrica para East Boston y la pregunta 3 preguntará sobre los cambios en la estructura del Comité Escolar designado.

¿Qué pasa con las carreras del ayuntamiento?

Ocho candidatos compiten por los cuatro escaños disponibles en la carrera para concejal en general, incluidos Michael Flaherty, Althea Garrison, David Halbert, Ruthzee Louijeune, Julia Mejia, Carla Monteiro, Erin Murphy y Bridget Nee-Walsh.

También hay algunas carreras disputadas para los escaños de distrito del concejo municipal en los Distritos 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Los titulares de los Distritos 1, 2 y 8 se disputan sin oposición.

Para obtener más información sobre cómo participar en las elecciones de este año, visite boston.gov/election