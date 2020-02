Lo que necesitas saber: guía para votantes en la primaria de New Hampshire

Los votantes de New Hampshire se dirigen a las urnas el martes 11 de febrero para emitir su voto en las primeras primarias en el país.

Los resultados de las primarias de este año han adquirido mayor importancia a raíz de la confusión que surgió en los comités de Iowa de la semana pasada.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la votación del martes:

¿Como funciona?

A diferencia de los comités electorales de Iowa, los votantes en New Hampshire emiten sus votos de la manera tradicional, yendo a las urnas y llenando una boleta.

Si bien ha habido problemas en el pasado con algunos lugares de votación que se están quedando sin papeletas, por lo general, los resultados son mucho más tempranos que en Iowa.

¿Quién está en la boleta?

Los candidatos deben presentarse ante el Secretario de Estado de New Hampshire para que su nombre aparezca en la boleta electoral, por lo que Michael Bloomberg, por ejemplo, no aparecerá en la boleta primaria de New Hampshire de este año, aunque todavía puede ser añadido por los votantes.

Otros candidatos que ya habían presentado su candidatura para la boleta electoral, pero que se han retirado, como Cory Booker, seguirán apareciendo en la boleta electoral.

También habrán muchos nombres menos reconocidos en la boleta, ya que todo lo que se necesita es una tarifa de presentación de $1,000.

Haga clic aquí para ver una boleta electoral demócrata de muestra y haga clic aquí para ver la boleta republicana.

La primaria presidencial es la única en la boleta el martes. Las contiendas de la ciudad y las escuelas generalmente se celebran en la primavera, y las primarias para las contiendas estatales y federales se llevan a cabo en septiembre.

¿Todavía hay tiempo para ver a los candidatos en persona?

¡Por supuesto! La mayoría de los candidatos tienen eventos programados para el lunes y el martes en todo New Hampshire, incluidos numerosos mítines y fiestas primarias.

Consulte el rastreador de candidatos de New Hampshire 2020 de NBC10 Boston para averiguar exactamente dónde y cuándo tienen paradas planificadas.

¿Dónde y cuándo voto?

Los centros de votación abren a diferentes horas dependiendo de dónde vivas. Algunos abren desde las 7 a.m. del martes, mientras que otros no abren hasta las 11 a.m. La mayoría de las urnas cierran a las 7 p.m., pero algunos municipios mantienen las urnas abiertas hasta las 8 p.m.

Dixville Notch es una notable excepción. Es tradicionalmente la primera comunidad de New Hampshire en votar y vota a medianoche el día de la primaria.

Haga clic aquí para obtener una lista completa de los lugares y horarios de votación locales.

Si está registrado en cualquiera de los partidos, solo puede votar en esa boleta. Si usted es un votante no declarado, puede elegir cualquier boleta. Si no se ha registrado, aún puede registrarse en las urnas durante el día.

Asegúrese de traer una identificación con foto válida cuando vaya a votar. Si no tiene una, deberá firmar una declaración jurada antes de poder votar.

¿A quién llamo si me encuentro con algún problema?

Puede llamar a la oficina del Secretario de Estado al (603) 271-3242 si tiene alguna pregunta.

La oficina del Fiscal General también contará con una línea directa el día de las elecciones de 6 a.m. a 9 p.m. Puede llamar al 1-866-VOTER03 o enviar un correo electrónico a choicelaw@doj.nh.gov si tiene preguntas o inquietudes.