Lo que puedes esperar de la apertura de Six Flags New England

Six Flags New England está implementando nuevas mejoras en la experiencia de los huéspedes y mejoras en el parque antes del día de su inauguración.

"Para la temporada 2022, nos centraremos en mejorar la experiencia de nuestros huéspedes a través de la tecnología, la innovación, las mejoras y la renovación del parque", dijo el presidente del parque, Pete Carmichael.

Los invitados ahora verán líneas de pasajeros individuales para seleccionar atracciones como una forma de acortar los tiempos de espera. Los juegos que contarán con las líneas incluyen Batman The Dark Knight, Harley Quinn, Spinsanity y otras atracciones de alta velocidad.

Para adaptarse al entorno digital, Six Flags New England agregará The Flash Pass a su teléfono móvil, donde los invitados pueden ver líneas virtuales desde una aplicación en sus teléfonos.

También se agregarán momentos "Wow" en todo el parque. Esto incluirá más oportunidades para tomar fotografías para los invitados, más disponibilidad de asientos y personajes temáticos interactivos en atracciones seleccionadas.

El parque también anunció nuevas oportunidades gastronómicas para sus visitantes. Hay nuevas opciones para comer, desde una variedad de cocinas diferentes hasta un nuevo pedido móvil de alimentos a través de la aplicación Six Flags. También habrá dos bares nuevos y más mesas de picnic en todo el parque.

El parque temático abrirá para la temporada 2022 el 9 de abril.