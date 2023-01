Lo que sabemos del caso de la madre desaparecida en Cohasset

Se espera que el esposo de la mujer desaparecida de Cohasset, Massachusetts, Ana Walshe, comparezca en una sala del tribunal de Quincy el lunes por la mañana, luego de su arresto por presuntamente engañar a los investigadores policiales, que se anunció el domingo.

El arresto de Brian Walshe, de 46 años, ha sido el último avance en medio de la búsqueda de la mujer, un caso que se ha estado desarrollando desde el jueves con una serie de revelaciones desconcertantes mientras los detectives trabajan "las 24 horas" para localizar a la madre de 39 años, que tiene tres niños.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Esto es lo que se sabe sobre la búsqueda en curso de Ana Walshe, a quien no se ha visto en ocho días.

La búsqueda se pone en marcha

La policía de Cohasset anunció por primera vez la desaparición de Walshe el jueves, con un comunicado de prensa pidiendo la ayuda del público para encontrarla.

El comunicado de prensa se limitó a los detalles, y señaló que fue vista por última vez en su casa poco después de la medianoche del día de Año Nuevo, y dio una descripción física: 5 pies y 2 pulgadas de alto, 115 libras, cabello castaño, ojos marrones y tez aceitunada. . También se mencionó su acento de Europa del Este.

La policía de Cohasset realizó una conferencia de prensa el viernes por la mañana para responder preguntas de los medios de comunicación sobre la búsqueda. El jefe de policía William Quigley dijo durante la sesión informativa que los detectives de varias agencias estaban trabajando las 24 horas en medio de la búsqueda y divulgó más detalles sobre el caso durante las preguntas de los periodistas.

Según la policía, Walshe iba a tomar un viaje compartido desde su casa hasta el aeropuerto Logan para tomar un vuelo a D.C., donde trabajaba como ejecutiva de bienes raíces. Si bien la policía dice que puede confirmar que ella no abordó un avión, aún no habían podido confirmar si ingresó o no a un servicio de viaje compartido. Se informó que la vieron por última vez a principios del día de Año Nuevo.

Su esposo la denunció como desaparecida el miércoles, y su empleador en Washington D.C. alertó simultáneamente a la policía de que no la habían visto.

Según la policía, no han podido rastrear una huella electrónica en Walshe desde que estuvo desaparecida.

La policía de Cohasset dijo que se ha estado coordinando con las autoridades de D.C., quienes buscaron y no encontraron rastros de Walshe en su propiedad allí.

Se dijo que el esposo de Walshe estaba cooperando plenamente con la investigación el viernes.

Los amigos le dijeron a NBC10 Boston que Walshe, esposa y madre de tres niños pequeños, no pasaba días sin comunicarse con su familia.

Ocurre incendio en su antigua casa

Un incendio se desarrolló poco después de las 2:00 p.m. el viernes en la antigua casa de la familia Walshe en Jerusalem Road en Cohasset. Se mudaron en abril, dijo la policía, señalando inicialmente que era demasiado pronto para decir si el incendio estaba relacionado con la desaparición de Walshe.

La policía dijo el sábado que los investigadores determinaron que la causa del incendio, que se originó en el área de la tubería dañada conectada a una chimenea de gas natural, fue accidental y no se considera sospechosa.

Nadie resultó herido en el incendio. Cuatro personas, incluido un niño de 21 meses, escaparon de manera segura antes de que los bomberos llegaran a la escena, dijeron las autoridades.

La búsqueda continuó durante el fin de semana

El sábado, se vio a equipos buscando en áreas boscosas cerca de la casa de Walshe. La policía dijo que había 20 agentes de una unidad especializada capacitada en operaciones de búsqueda y rescate, así como tres equipos K9 de la policía y un helicóptero de la policía involucrados en la búsqueda.

Los buzos de la policía estatal también registraron un pequeño arroyo y drenaron la piscina en la casa, pero no apareció nada.

El sábado por la noche, la policía de Cohasset y la Policía Estatal de Massachusetts emitieron un comunicado conjunto, diciendo que la búsqueda terrestre "no se reanudará a menos que la policía desarrolle nueva información que así lo justifique".

Sin embargo, la declaración continuó diciendo que las autoridades estaban realizando "varias acciones de investigación" para encontrar a Walshe.

Para el domingo, se vio a los investigadores entrando y saliendo de la casa. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk solo dijo que la actividad fue coordinada con la participación de personal de la policía local y estatal.

Brian Walshe arrestado

En lo que parece ser una desviación importante de los comentarios de la policía del viernes, las autoridades anunciaron el domingo por la tarde que el esposo de Ana Walshe, Brian Walshe, fue arrestado.

Según la oficina del fiscal, la policía estatal de Massachusetts y la policía de Cohasset que investigan la desaparición de Ana Walshe desarrollaron una causa probable para creer que su esposo "había cometido el delito de engañar a los investigadores policiales".

Los funcionarios no proporcionaron de inmediato más información sobre cómo Brian Walshe supuestamente engañó a la policía mientras buscaban a su esposa desaparecida, y el fiscal de distrito dijo que no esperan revelar más detalles en este momento.

Es posible que se revelen nuevos detalles sobre las acusaciones durante la lectura de cargos de Walshe el lunes por la mañana, que tendrá lugar durante la sesión de la mañana en el Tribunal de Distrito de Quincy.

Antecedentes penales de Walshe

En 2021, Brian Walshe se declaró culpable de cargos federales de fraude. Según documentos judiciales, los investigadores creen que tomó las pinturas auténticas de un amigo y usó fotografías de ellas y su documentación para intentar vender réplicas en eBay.

El caso comenzó en 2016 cuando un comprador vio dos pinturas de Andy Warhol a la venta en eBay. La lista, según los fiscales, incluía fotografías de sellos de autenticación. El comprador arregló la compra de esas pinturas, por 80,000 dólares. Sin embargo, después de que un asistente recogiera las pinturas, el comprador descubrió que no había sellos de autenticación y que el lienzo parecía nuevo. Esto finalmente condujo a una investigación del FBI.

Brian Walshe había obtenido acceso a las pinturas diciéndole a un amigo, que era el propietario legítimo de las pinturas, que podía ayudarlo a venderlas a un buen precio, según los documentos judiciales. Sin embargo, ese amigo les dijo a los investigadores que después de que Brian Walshe tomó el arte, no pudo contactarlo. El arte en cuestión fue valorado en cientos de miles de dólares.

Brian Walshe fue arrestado en esa investigación en 2018. En última instancia, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, transporte interestatal para un plan de fraude, posesión de bienes convertidos y transacción monetaria ilegal.

NBC10 Boston contactó al abogado de Brian Walshe antes de su arresto. Tracy Miner respondió el domingo y confirmó que representa a Brian Walshe, pero dijo que no tenía comentarios.