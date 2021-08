Lo que sabemos sobre las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 en Massachusetts

Las vacunas de refuerzo están por llegar, luego del anuncio del gobierno federal que recomienda refuerzos de la vacuna COVID-19 para todos los estadounidenses, independientemente de su edad.

En una declaración conjunta el miércoles, los directores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Salud y Servicios Humanos, el Instituto Nacional de Salud y otros expertos médicos de primer nivel, describieron planes para comenzar a administrar vacunas de refuerzo a partir del próximo mes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La medida está impulsada tanto por la variante altamente contagiosa como por la evidencia preliminar que sugiere que la protección de la vacuna contra enfermedades graves disminuyó entre los vacunados en enero.

Pero, ¿cómo se administrarán las vacunas aquí en Massachusetts? Esto es lo que sabemos hasta ahora:

La Administración de Biden se está preparando para comenzar a administrar las inyecciones de refuerzo gratuitas a partir de la semana del 20 de septiembre, asumiendo que la Administración de Alimentos y Medicamentos y los CDC aprueban la seguridad y efectividad de las dosis para entonces.

Necesitará saber qué vacuna recibió y la fecha de su segunda inyección. Será elegible para una tercera dosis de las inyecciones Moderna o Pfizer-BioNTech ocho meses después de recibir su segunda dosis.

En este momento, la guía de la vacuna de refuerzo se aplica solo a aquellos que recibieron las vacunas Pfizer y Moderna de dos dosis, aunque los funcionarios de salud federales dijeron el miércoles que anticipan que las personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson de dosis única probablemente necesitarán inyecciones de refuerzo también.

"La administración de la vacuna J&J no comenzó en los EE. UU. Hasta marzo de 2021, y esperamos más datos sobre J&J en las próximas semanas", dijeron los funcionarios de salud. "Con esos datos en la mano, también mantendremos informado al público con un plan oportuno para las vacunas de refuerzo de J&J".

Los funcionarios de Massachusetts aún no han dicho cómo se manejará el proceso a nivel local, pero se espera que refleje el lanzamiento original de la vacuna. Al igual que la primera ronda de vacunas, los trabajadores de la salud, los residentes de hogares de ancianos y los mayores de 65 años serán los primeros en la fila.

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, dijo durante una entrevista en GBH Radio el miércoles que se enteró del anuncio de la vacuna de refuerzo a través de la cobertura de los medios y no directamente de la Casa Blanca.

"La primera vez que me enteré fue que llegué a casa anoche y vi las noticias", dijo Baker. "Entonces, no tengo ninguna orientación, está bien, a pesar de que pasamos una hora en el teléfono ayer con todas las personas que probablemente sabían algo sobre lo que se trataba, lo que realmente me molesta".

Baker dijo que es un "partidario entusiasta de un programa de refuerzo" y dijo que una vez que Massachusetts tenga más información sobre el tiempo y otros detalles, el estado "actuará de manera muy agresiva para asegurarse de que aquellos que son elegibles para recibir refuerzos los obtengan".

Un portavoz del Departamento de Salud Pública de Massachusetts dijo el miércoles que la Administración Baker aún está esperando orientación del gobierno federal y que cualquier persona que tenga preguntas sobre los refuerzos debe comunicarse con su proveedor de atención médica.

Esta vez, los sitios de vacunación masiva como el Estadio Gillette y el Fenway Park pueden no estar disponibles ya que los deportes en vivo y los conciertos han vuelto a ocupar esos lugares. Por lo tanto, otros sitios locales, como el recinto ferial de Marshfield, tendrán que intensificarse.

El administrador de la ciudad de Marshfield, Michael Maresco, dijo que las conversaciones sobre la reactivación del sitio de vacunación masiva de su comunidad comenzaron hace aproximadamente dos semanas.

"Estamos 100% listos", dijo. "Cuando la gente dice que vamos, estamos listos. Creo que habrá una gran necesidad, especialmente si Gillette no está disponible, Fenway no está disponible y el centro de convenciones no es probable. Va a ejercer presión sobre los sitios regionales".