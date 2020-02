Los demócratas llegan a New Hampshire

En medio de la agitación de los Caucus de Iowa, los demócratas ya han centrado su atención en el próximo campo de batalla clave en New Hampshire.

Se espera que varios de los candidatos lleguen al Granite State de la noche a la mañana, donde comenzarán la carrera.

Primaria de New Hampshire

Las primarias presidenciales de New Hampshire, la primera en la nación, son el 11 de febrero.

Está previsto que el ex vicepresidente Joe Biden asista a eventos en Nashua y Concord, mientras que el senador de Vermont Bernie Sanders, quien ganó New Hampshire en 2016, tiene un mitin programado para Milford a las 6:30 p.m. el martes. Sanders actualmente lidera las encuestas de New Hampshire.

El alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, tiene varios eventos programados, incluido uno en Manchester el martes. La senadora de Minnesota Amy Klobuchar tiene un mitin programado para el mediodía en Concord y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren asistirá a una reunión del Ayuntamiento a las 11 a.m.en Keene.

"Es bueno estar en New Hampshire", dijo Warren. "Nuestros organizadores ahora se van de Iowa y se dirigen a otros lugares del país donde estamos. Estamos en 31 estados, tenemos más de 1,000 personas en el terreno. Esta es una organización construida para el largo recorrido".

El ex gobernador de Massachusetts Deval Patrick, el empresario Andrew Yang y el representante de Hawaii Tulsi Gabbard también siguen haciendo campaña en New Hampshire antes de las primarias de la próxima semana, programadas para el martes 11 de febrero.