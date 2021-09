Los mejores momentos de Brady vs. Manning en Foxboro

Tom Brady contra Peyton Manning se ha convertido en una de las mayores rivalidades individuales de todos los tiempos. Cuando ambos mariscales de campo legendarios estaban en su mejor momento, nadie se podía perder cada enfrentamiento.

Brady, cuya ilustre carrera continúa a los 44 años, tuvo marca de 11-6 contra Manning en la temporada regular y la postemporada combinadas. El ex mariscal de campo de los New England Patriots tuvo marca de 8-2 contra los ex Indianapolis Colts y Denver Broncos en el Gillette Stadium.

Manning ganó cinco premios MVP de la NFL, mientras que Brady ganó tres, al momento de escribir este artículo. Ambos mariscales de campo son 14 veces Pro Bowlers y los únicos mariscales de campo titulares en ganar un título de Super Bowl con múltiples franquicias. Brady tiene siete anillos de Super Bowl frente a los dos de Manning.

Antes del regreso de Brady al Gillette Stadium el domingo, recordamos algunos de los mejores momentos de Brady-Manning que tendrán lugar en Foxboro.

2001: la primera salida de Tom Brady como titular en la NFL

¿Qué tan apropiado sería que el primer inicio de la carrera de Brady en la NFL fuera contra Manning y los Colts?

Brady, sustituyendo al lesionado Drew Bledsoe, no anotó grandes números, pero no tuvo que hacerlo cuando los Patriots lograron una victoria por 44-13. La inédita selección de sexta ronda completó 13 de 23 pases para 168 yardas, mientras que Manning completó 20 de 34 para 196 yardas, un touchdown y tres intercepciones.

La defensa y el juego terrestre de Nueva Inglaterra abrieron el camino cuando Ty Law, Otis Smith y Roman Phifer eliminaron a Manning en la victoria. Kevin Faulk tuvo nueve oprotunidades para 48 yardas y un touchdown para el final con dos recepciones para 38 yardas, y Antowain Smith agregó 152 yardas totales con dos TD.

Campeonato de la AFC 2003

La primera reunión de postemporada de Brady y Manning se produjo el domingo 18 de enero de 2004 en el juego de Campeonato de la AFC. En este, Manning y los Colts no fueron rival para la defensa de élite de Nueva Inglaterra.

Ty Law consiguió tres intercepciones en la victoria de los Patriots por 23-13, mientras que Rodney Harrison agregó otra. Brady superó a Manning con 237 yardas, un TD y solo una intercepción de las cuatro de Manning. Antowain Smith también jugó un papel importante con 22 oportunidades para 100 yardas, y Adam Vinatieri realizó cinco goles de campo para ayudar a los Pats al Super Bowl XXXVIII.

Nueva Inglaterra ganó su segundo título de Super Bowl con una victoria 32-29 sobre los Carolina Panthers.

Ronda divisional de la AFC 2004

La temporada siguiente, el récord de Brady contra Manning mejoró a 6-0 cuando su segundo encuentro de playoffs terminó con una victoria dominante de los Patriots en la Ronda Divisional de la AFC.

Brady anotó un touchdown por aire y otro por tierra en la victoria 20-3 sobre Indianápolis. Terminó 18 de 27 para 144 yardas y un TD, mientras que Manning completó 27 de 42 para 238 yardas y una intercepción, que fue hecha por Rodney Harrison.

El corredor Corey Dillon fue el jugador clave para Nueva Inglaterra, corriendo 23 veces para 144 yardas.

Los Patriots vencieron a los Philadelphia Eagles 24-21 en el Super Bowl XXXIX por su segundo campeonato consecutivo.

2013: Tom Brady lidera un regreso épico

El único enfrentamiento Brady-Manning que entró en tiempo extra tuvo lugar en la Semana 12 de la temporada 2013 cuando los Patriots recibieron al nuevo equipo de Manning, los Denver Broncos.

Los Patriots fueron dominados en la primera mitad cuando ingresaron al vestuario con una desventaja de 24-0. Los balones sueltos le costaron a Nueva Inglaterra temprano cuando Brady y los corredores Stevan Ridley y LeGarrette Blount perdieron la pelota en el primer cuarto.

Brady y la ofensiva de los Patriots se despertaron en la segunda mitad cuando borraron el déficit de 24 puntos para forzar el tiempo extra. Después de que Nueva Inglaterra ganó el sorteo de la moneda en el tiempo extra, Bill Belichick tomó la sorprendente decisión de tomar el lado del viento.

"El viento, era un viento fuerte", dijo Belichick después del juego. “Solo teníamos que mantenerlos fuera de la zona de anotación, obviamente. Simplemente sentí que el viento sería una ventaja si pudiéramos mantenerlos fuera de la zona de anotación en esa primera oportunidad. Pudimos hacer eso. El viento fue significativo en el juego, definitivamente fue significativo".

La decisión poco ortodoxa de Belichick dio sus frutos cuando los Patriots ganaron a los Broncos, 34-31. Brady lanzó para 344 yardas y tres touchdowns mientras Manning anotó 150 yardas, dos TD y una INT.

2014: enfrentamiento final Brady-Manning en Foxboro

El enfrentamiento final entre Brady y Manning en el Estadio Gillette ocurrió en la Semana 9 de la temporada 2014. ¿El resultado? Una victoria de los Patriots 43-21 sobre los Broncos.

Ambos mariscales de campo se lucieron cuando Brady terminó con 333 yardas, cuatro TD y una INT. Manning lanzó para 438 yardas, dos TD y dos INT en el esfuerzo perdedor.

Rob Gronkowski y Julian Edelman protagonizaron para Nueva Inglaterra cuando ambos receptores de pases de los Patriots encontraron la zona de anotación. Edelman estableció el récord de touchdowns de devolución de despeje de los Patriots con el cuarto de su carrera.

Brady y los Patriots derrotaron a los Seattle Seahawks en el Super Bowl XLIX por su cuarto campeonato.