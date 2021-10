Los Red Sox se han destacado cuando están contra la pared

Los peores en la delantera del mundo están donde deben estar.

Nunca hemos visto un equipo como los Medias Rojas de 2021. Póngalos en primer lugar y se lanzarán al cuarto lugar como Greg Louganis ejecutando una voltereta invertida de tres y medio con pliegue. Míralos con una ventaja de 5-0 en el juego decisivo de la ALDS y ni siquiera pueden pensar en ganar hasta que lo devuelvan todo. Envíelos al campo frente a sus admiradores fanáticos con una ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, y mírelos permitir 18 carreras en las próximas dos noches.

No, estos Medias Rojas no saben cómo jugar con ventaja. Pero lo contrario también es cierto, y eso es lo que los hace tan peligrosos cuando visitan Houston este fin de semana y necesitan ganar dos partidos seguidos en la carretera para avanzar a su quinta Serie Mundial desde 2004.

Los Medias Rojas pueden apestar siendo favoritos, pero prosperan en el modo de supervivencia. Esa resistencia de espaldas a la pared les permitió superar, entre otras cosas, las cero expectativas a principios de año, siendo barridos por los Orioles en casa para abrir la temporada, colapsándose alrededor de la fecha límite de cambios, perdiendo la mitad de la plantilla ante COVID en agosto, detrás de los Yankees en los últimos días de la temporada, e incluso un déficit de 5-1 en la final para evitar una cita con los Azulejos en un juego de play-in. También perdieron los primeros partidos de la ALDS y la ALCS, por si acaso.

Ahora enfrentan su desafío más duro, contra un equipo que ganó una Serie Mundial y perdió otra en las últimas cinco temporadas. El propio impulso de los Astros. Los Astros irradian confianza. Los Astros juegan en casa.

En otras palabras, los Medias Rojas los tienen justo donde los quieren.

"Puedes decir todos los clichés, ¿verdad?" dijo el gerente Alex Cora. "Un lanzamiento a la vez. Una jugada a la vez. Una entrada a la vez. Un juego a la vez. Un día a la vez. No importa. Lo que sea, los tenemos. No importa."

Nunca había visto a un equipo oscilar tan violentamente entre una determinación desesperada y un letargo satisfecho de sí mismo. Tendrá que ser todo lo primero y nada de lo segundo si esperan avanzar.

Los Medias Rojas juegan mejor cuando son contados. Se enfocan en los detalles, como golpear al campo opuesto, trabajar el conteo, alinear limpiamente sus posiciones. Cuando están siendo exaltados, ese enfoque se desvanece. Se lanzan a las vallas, piratean temprano en el conteo y hacen un picadillo de berenjena incluso con jugadas de rutina.

"Lo he estado diciendo todo el tiempo", dijo Cora. "Durante los playoffs, no se trata de conseguir carreras impulsadas o sacar la pelota del estadio. Se trata de hacer todo lo posible para ganar el juego, y no estoy diciendo que no lo haremos, pero se sintió como a mitad del Juego 4 , el enfoque fue un poco diferente, hubo algunos elevados vacíos, turnos al bate vacíos y eso no puede suceder en los playoffs.

"Aquí cada lanzamiento cuenta. Cada turno al bate cuenta. Cada carrera que agregas cuando tienes la ventaja, significa mucho, así que tenemos que asegurarnos de ser implacables en la zona de strike. Han sido implacables avanzando . Nos enfrentamos a otros lanzadores que han estado trabajando incansablemente por delante, así que haremos nuestros ajustes y los sacaremos de su zona de confort de la misma manera que ellos nos sacaron de nuestra zona de confort ".

La buena noticia es que los Medias Rojas también han sido probados en batalla. Xander Bogaerts, J.D. Martinez, Christian Vazquez y Nathan Eovaldi son solo algunos de los vestigios de la Serie Mundial 2018. El jardinero central Kiké Hernández lo ganó todo con los Dodgers el año pasado. El jardinero derecho Hunter Renfroe llegó a la Serie Mundial con los Rays. El relevista Adam Ottavino está participando en su cuarta postemporada consecutiva.

La mayoría de los Medias Rojas saben qué esperar, porque han estado allí. También saben que un paso en falso podría significar el final de su temporada.

Cora probablemente debería recordárselo. Debería hacerles saber que todos los han dejado por muertos, que nadie piensa que pueden ganar, que su margen de error se ha reducido a cero.

Así es como juegan lo mejor que pueden.