Los Red Sox son la mejor esperanza para conseguir un título

Siempre son los sacos de boxeo de los deportes de Boston, se burlan de ellos porque su dueño es un poco raro, su departamento de operaciones de béisbol no gasta y sus jugadores pueden quejarse.

Son los Red Sox, y búrlese bajo su propio riesgo, porque son la mejor esperanza de Boston para un campeonato.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Con los Patriots expuestos como pretendientes por una paliza de playoffs en Buffalo, los Celtics haciendo girar sus llantas y los Bruins alineando un equipo de ex alumnos, los Medias Rojas están mejor posicionados para terminar con la larga sequía de títulos de pesadilla de nuestra región, que actualmente se remonta a a 2018.

No siempre se siente así, porque nos encanta criticar cada uno de sus movimientos, pero un examen objetivo revela una organización que está ascendiendo de una manera que debería ser la envidia de todos los demás equipos de la ciudad. Son más jóvenes que los Patriots, cuentan con un liderazgo más probado que los Celtics y pueden reclutar y desarrollarse muchísimo mejor que los Bruins.

Vamos a tomarlos uno a la vez.

Después de gastar como los Jets el invierno pasado por una suma récord de $163 millones en la agencia libre, los Patriots están bastante agotados financieramente. Como señala nuestro chico Phil Perry, con jugadores como JC Jackson, Jakobi Meyers y Devin McCourty ingresando a varias formas de agencia libre, fácilmente podrían usar su espacio salarial disponible simplemente reteniendo el núcleo de este año, lo que demostró que no es lo suficientemente bueno. Necesitan proporcionar a Mac Jones armas innovadoras, y si no pueden encontrarlas en el draft, entonces probablemente no las encontrarán en absoluto.

Ahora considere a los Medias Rojas. Al igual que los Pats, intentaron competir con los agentes libres veteranos el año pasado, pero a diferencia de sus vecinos en Foxboro, no fue a expensas del futuro, ni mucho dinero. Se abrieron paso a 92 victorias y la Serie de Campeonato de la Liga Americana, protegiendo en gran medida uno de los mejores sistemas de granjas en el béisbol.

También conservaron la flexibilidad financiera para gastar cuando se reanude la temporada baja del béisbol, con suerte el próximo mes, pero de manera más realista para marzo. En poco tiempo, Chaim Bloom ha maniobrado a los Medias Rojas para que sean jugadores para todos, desde Carlos Correa hasta Freddie Freeman. No hay un solo Jonnu Smith obstruyendo la lista con un contrato inamovible y una producción insignificante, a menos que cuentes a Chris Sale, y es tan probable que compita por otro premio Cy Young como que se encienda.

Los Celtics enfrentan el problema opuesto al de los viejos Patriots. Sus dos mejores jugadores son los jóvenes All-Stars Jayson Tatum y Jaylen Brown, pero todavía están tratando de descubrir cómo se complementan sus juegos, y el elenco de apoyo es defectuoso.

Aparte de Rafael Devers, quien nació exactamente el mismo día en 1996 que Brown, los Medias Rojas no tienen jugadores titulares que puedan ser considerados entre los mejores jóvenes del juego. Pero su lista encaja mucho más cohesivamente, lo que se debe en parte a la experiencia del mánager Alex Cora.

Mientras que el entrenador en jefe novato de los Celtics, Ime Udoka, ha tenido problemas para encontrar la combinación correcta en la cancha, Cora es ampliamente respetado por su habilidad para hacer malabarismos y motivar a una lista. Cora usó a su líder de WAR 2021, Kiké Hernández, por todo el diamante. Integró a Kyle Schwarber en la alineación a pesar de que el toletero no tenía posición. Dirigió al novato Garrett Whitlock no solo durante su temporada de debut, sino también durante su regreso de la cirugía Tommy John, evitando la lista de lesionados hasta finales de septiembre.

La sociedad Bloom-Cora pone a los Medias Rojas en buenas manos. No podemos decir lo mismo de los Celtics, no con Brad Stevens en su primer año al frente de las operaciones de baloncesto y Udoka encontrando su camino en la banca. Los Celtics pueden llegar allí, pero el liderazgo sigue siendo una incógnita.

En cuanto a los Bruins, están en una racha certificada, con ocho victorias en sus últimos nueve juegos para saltar al cuarto lugar en la División del Atlántico. Acaban de darle la bienvenida al portero Tuukka Rask, y eso es parte del problema. Sus jugadores más importantes hoy en día fueron sus jugadores más importantes hace una década en Rask, Patrice Bergeron y Brad Marchand. Han seleccionado tan horriblemente que hay poco talento joven para construir más allá del ala derecha David Pastrnak y el defensa Charlie McAvoy.

Súmelo todo: su nómina, planificación, liderazgo, construcción de la lista y sistema de fincas, y los Medias Rojas no son solo nuestra mejor esperanza de un título en el corto plazo, sino que podrían ser nuestra única esperanza.

Aceptando que es demasiado pronto para evaluar definitivamente los borradores de Bloom o su programa de desarrollo de jugadores, vale la pena señalar que su primera selección, el jugador de cuadro de la escuela secundaria de 2020 Nick Yorke, fue ridiculizado como una selección terrible que luego salió y bateó .325 cuando era adolescente emergiendo como uno de los mejores prospectos de bateo puro en las menores.

Los Medias Rojas también parecen haber encontrado una joya en el primera base Blaze Jordan, un héroe del derby de jonrones que ya está demostrando que su poder juega en los juegos. Aterrizaron a Marcelo Mayer No. 4 en el draft del año pasado con la esperanza de que algún día pueda ser un campocorto de franquicia. Y ni siquiera hemos mencionado a Whitlock, un robo absoluto de los Yankees en el draft de la Regla 5 que podría terminar en la rotación o como cerrador en 2022. Todo habla de la capacidad de Bloom para evaluar el talento joven, que contrasta marcadamente con los Bruins y Don Sweeney.

Súmelo todo: su nómina, planificación, liderazgo, construcción de la lista y sistema de fincas, y los Medias Rojas no son solo nuestra mejor esperanza de un título en el corto plazo, sino que podrían ser nuestra única esperanza. Como solía decir un locutor del Salón de la Fama, ¿qué tal eso?