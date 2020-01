Los Red Sox suspenden asistente tras acusaciones de agresión sexual a adolescente, dice el equipo

Uno de dos hombres acusados ​​de violar repetidamente a un adolescente en el centro de detención juvenil de New Hampshire a fines de la década de 1990 pasó a trabajar como asistente del clubhouse para los Medias Rojas de Boston, quien lo suspendió cuando el club se enteró de las acusaciones, dijo el equipo a The Associated Press el lunes.

Stephen Murphy, de Danvers, Massachusetts, fue acusado en julio de 26 cargos de agresión con agravantes. Él y Jeffrey Buskey, de Boston, están acusados ​​de agredir sexualmente y golpear al niño en el Sununu Youth Services Center en Manchester, donde trabajaban como consejeros juveniles.

"Cuando nos enteramos de las acusaciones contra Stephen Murphy que involucraron eventos que ocurrieron antes de su empleo en los Medias Rojas, fue suspendido sin pago de su puesto. No tendremos más comentarios en el futuro", dijo el portavoz Kevin Gregg en un comunicado a NBC10 Boston .

No es la primera vez que la casa club de los Red Sox se ha relacionado con el abuso sexual. En 2002, el gerente retirado de la casa club de los Red Sox, Donald J. Fitzpatrick, se declaró culpable en Florida de cuatro cargos de intento de agresión sexual de niños menores de 12 años.

Rus Rilee, quien representa al acusador de New Hampshire, ha dicho que su cliente sufrió "abusos horribles'' a manos de los ex consejeros. Según las acusaciones, Buskey - que enfrenta 56 cargos - está acusado de penetrar sexualmente al adolescente y obligarlo a tener sexo oral, incluso una vez a punta de pistola. Varias de las acusaciones también alegan que Buskey golpeó al niño, lo golpeó y lo arrojó sobre un colchón.

El abogado de Murphy, Bruce Kenna, no respondió una llamada en busca de comentarios el lunes. En julio, dijo que su cliente no conoce a la víctima y niega las acusaciones o "algo parecido con respecto a alguien, sin importar quién sea el acusador o cuándo ocurrió".

En una entrevista de 2010 con Lowell Sun, Murphy dijo que estaba trabajando como maestro de educación especial en Stoneham, Massachusetts, y como entrenador asistente de baloncesto en la escuela secundaria Woburn cuando tomó el trabajo con los Medias Rojas en 2007.

Murphy figuraba como de 50 años en un comunicado de prensa de julio de 2019 de la oficina del fiscal general, y Buskey figuraba como de 52.

"Mi cliente espera que, en su papel de asistente del clubhouse, el Sr. Murphy no haya tenido ningún contacto sin supervisión con ningún otro adolescente", dijo Rilee el lunes.

Los asistentes de la casa club son responsables de todo, desde buscar comida para llevar para los jugadores hasta empacar sus bates y otros equipos para los viajes por carretera. Los "clubbies" cuelgan el uniforme del día en los casilleros antes del juego y recogen la ropa sucia después.

Los presuntos asaltos en New Hampshire en lo que entonces se llamaba Centro de Desarrollo Juvenil ocurrieron entre finales de octubre de 1997 y finales de septiembre de 1998 mientras el adolescente estaba encarcelado, aunque varias de las acusaciones contra Buskey alegan agresiones ocurridas en una casa privada.

Las acusaciones provocaron una amplia investigación por parte de la oficina del fiscal general de New Hampshire en el centro de Manchester, que atiende a niños de 13 a 17 años que han sido ordenados a un entorno institucional seguro por el sistema de justicia juvenil.

Una vez albergó a más de 100 jóvenes, pero el censo diario se redujo de unos 60 a menos de 30 en los últimos años, cuando se modificó la ley estatal para enviar solo a los acusados ​​o condenados por delitos violentos graves al centro.

Veinte hombres acusaron a Fitzpatrick, el ex gerente de la casa club de los Red Sox, de abusar sexualmente de ellos mientras trabajaba para el equipo desde 1964 hasta 1991, cuando renunció después de que un hombre mostrara un cartel en un juego en Anaheim, California, que decía: "Donald Fitzpatrick me asaltó sexualmente ''.

Algunos de los abusos tuvieron lugar dentro de la casa club de los Red Sox en Fenway Park y en su hogar de entrenamiento de primavera, que entonces estaba en Winter Haven, Florida.

Los acusadores de Fitzpatrick han demandado a los Medias Rojas, buscando $ 100 millones; el equipo llegó a un acuerdo con otras siete víctimas en 2003. Fitzpatrick murió en 2005 a la edad de 76 años mientras cumplía una condena suspendida de 10 años en el caso de Florida.