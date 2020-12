Lugares de pruebas de COVID-19 en Connecticut estará cerrados el jueves por tormenta

Múltiples lugares donde se realizan pruebas de COVID-19 en Connecticut anunciaron su cierre el jueves debido a las condiciones del tiempo.

Todos los sitios de pruebas de Hartford HealthCare COVID-19 estarán cerrados el jueves debido a la tormenta. Los pacientes que necesiten hacerse la prueba deben visitar cualquiera de las nueve ubicaciones de prueba el miércoles o viernes. Para obtener una lista de las ubicaciones de las pruebas y los horarios de atención, visite HartfordHealthCare.org/testing.

Trinity Health of New England anunció que sus sitios de prueba en Johnson Memorial Hospital, Saint Francis Hospital y Saint Mary's Hospital estarán cerrados el jueves debido al clima. Para obtener una lista de los sitios de prueba de Trinity Health of New England, haga clic aquí o llame al 203-709-6848.

Yale New Haven Health también anunció el cierre de sus sitios de prueba el jueves, incluidos todos los lugares de tránsito en todo el estado y en Mohegan Sun. Se contactará a los pacientes con citas programadas para las pruebas para el jueves y se les pedirá que reprogramen. Se espera que todos los sitios vuelvan a abrir el viernes. Para obtener una lista completa de los sitios de prueba de YNNHS, haga clic aquí.

Además, todos los sitios de pruebas de COVID-19 de Community Health Center estarán cerrados y se espera que reanuden el horario regular a partir del viernes a las 8:30 a.m. Para obtener información sobre las pruebas de CHC, haga clic aquí.