Madre a la que se le ordenó regresar a Honduras enfrenta gran dilema

Una madre que asistió a su cita con ICE el miércoles, luego de que le pidieran que comprara sus pasajes de regreso a Honduras, dio su testimonio a Telemundo Nueva inglaterra.

En esa oportunidad, los agentes de migración también le habían pedido que comprara el pasaje de sus dos hijas mayores.

En la cita del miércoles, los agentes le dijeron a María que su deportación es inminente, sin embargo, reconocieron que sus dos hijas mayores están bajo un programa de acción diferida y no serán deportadas.

Maria enfrenta el mayor dilema de una madre, separarse de sus hijas y encarar su proceso de deportación a Honduras.

"Digo yo si mis hijas se quedan acá, gracias a Dios por eso, pero en otra parte es como se queda un pedazo de mi vida acá, nunca nos hemos separado, siempre hemos sido las cuatro juntas", dice la madre que está siendo deportada.

Ella dice estar desconsolada, hoy en su cita en inmigracion, le pidieron que se trasladara hasta el centro de detención de ICE en Burlington, ahí le dijeron que su deportación era inminente, pues su solicitud de asilo fue negada.

"Yo tenía la fe en Dios que tuviéramos la oportunidad de quedarnos y seguir luchando, pero eso pasó que no podemos hacer más nada", dijo.

"Todavía no tienen una fecha, porque ella decidió llevarse a su hija que es ciudadana americana, porque no pueden estar separados". dijo la asistente legal del caso.

Por esta razón, los agentes de inmigración le concedieron una semana a María para que inicie el trámite del pasaporte de su hija menor y juntas viajar a Honduras.

"En vez de deportarla, nos están dando un poco de tiempo para poder planificar, cuándo es que ella va salir y cómo", señaló la asistente legal de María.

"Muy injusto, hay personas que no necesitan y tienen las oportunidades y nosotros que de verdad venimos a este país porque lo necesitamos, de verdad que todas las puertas se nos han cerrado", asegura la madre hondureña.

María llegó hace diez años a Estados Unidos y desde entonces ha levantando sola a sus tres hijas, hoy el futuro de esta familia es incierto, "voy hacer todo lo que dicen los oficiales, porque nunca me he saltado la ley, siempre he hecho lo que ellos nos han pedido", dijo.

La esperanza de los abogados de María es que en la corte superior de Inmigración acepte la moción de reabrir su caso y esto le permita frenar la deportación, algo que podría conocerse en los próximos días.