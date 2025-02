Madre de Lynn pide ayuda para encontrar a su hija

Una joven de 16 años desapareció en diciembre de su vivienda en la ciudad de Lynn, Massachusetts, dos meses después su madre aún espera respuestas de las autoridades.

Yiliam Chavez está muy preocupada y desesperada, dice que ya ha agotado todas las instancias y quiere saber dónde está su hija.

Wendy Karina Garcia Chavez, tiene 16 años de edad y su madre en medio de lágrimas le envía un mensaje desesperado.

“Qué trata la forma de comunicarse conmigo que se acuerde que tiene una madre que está afligida por ella”, dijo Chávez, madre de la adolescente desaparecida.

Wendy vivía en una casa en Lynn y fue vista por última vez en el estacionamiento.

“Ella se desapareció verdad el 3 de diciembre a las siete como a las 7:25 de la noche ella salió a tirar una basura y no volvió a subir”, asegura su madre.

Ella dice que hombres desconocidos deambulan por el área.

“En los botes de basura aparecían personas que uno no conocía y entonces y ya habían sido dos veces que a ella le habían perseguido de la tienda un hombre desconocido entonces ese es mi temor que si que alguien se la haya llevado a la fuerza”, dice Chávez.

La madre angustiada dice que habló con la policía, pero la barrera del idioma impidió que explicara bien lo ocurrido.

“Si se me complica a veces porque llegaban personas en inglés no en español”, señaló la mujer.

En la habitación de la menor se encontró una carta, su madre niega que haya sido escrita por su hija.

“Ellos piensan que por la carta que ella dejó ella se fue voluntariamente pero esa no es la letra de mi hija y yo les enseñé dos cartas una mostrándole la letra de mi hija y esa que no es la letra de mi hija y aún así ellos no han hecho nada”, dice Chávez.

Amigos y conocidos de su iglesia han emprendido una búsqueda a través de las redes sociales.

Chavez acudió además a la organización comunitaria de Lynn LUMA a pedir ayuda. La directora de la organización, Lucy Pineda, puso en relieve la inseguridad en el estado, y la desaparición de mujeres haciendo mención del caso de Reina Morales Rojas, quien lleva desaparecida de East Boston desde noviembre de 2022.

"Ahora estamos en este caso de esa niña y esperamos que la madre se sienta que bueno nosotros como organización estamos acá, ella nos buscó y vamos a tratar de apoyarla en lo mejor posible. El lunes vamos a hablar con las autoridades de Lynn el Detective y el Jefe de Policía para asegurarnos en realidad qué es lo que ellos han hecho y darle nosotros seguimiento al caso”, dijo Pineda.

La policía de Lynn confirmó el miércoles que están investigando el caso, su madre dice que esta es la primera vez que algo así ocurre con su hija y le ruega a las autoridades respuestas.