Madre de Milford denuncia que ICE tiene detenido a su esposo en condiciones inhumanas

Dos gemelos de tres años en Milford, Massachusetts, están recibiendo terapia tras presenciar cómo agentes de inmigración enmascarados detenían a su padre, Nexan Aroldo Asencio, a pesar de su proceso de ciudadanía estadounidense en curso.

La familia ha denunciado la detención injusta y las condiciones inhumanas.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El impactante incidente, grabado parcialmente en video con un teléfono celular, muestra el momento en que agentes de inmigración enmascarados se llevaron a Aroldo Asencio de su casa el 30 de mayo. Christina Maria Toledo, esposa de Nexan y madre de sus gemelos, compartió las traumáticas consecuencias con nuestra cadena hermana NBC10 Boston.

"Los primeros días cerraba los ojos y lo único que oía al despertar era él gritándome afuera", dijo Toledo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Christina Maria Toledo

Aroldo Asencio pasó varias noches bajo custodia del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE) en el suelo de un baño. Su esposa detalló las terribles condiciones en las que se encontraba.

"Me decía: 'Apesto a orina, apesto a popó'". Dijo: "No se duchaban, no te daban comida y, si pedías más agua, no te daban nada. Te ignoraban".

Aroldo Asencio se cruzó con Marcelo Gomes da Silva, de 18 años, también de Milford, quien fue liberado por el ICE la semana pasada. Aroldo Asencio le envió a Toledo un mensaje de voz donde Da Silva declaraba: "A su esposo lo trataron igual que a todos allí, sin ningún respeto; nos trataron a todos de forma inhumana".

Al igual que en el caso de Gomes Da Silva, Toledo afirma que los funcionarios de inmigración buscaban a otra persona cuando detuvieron a su esposo.

"Pensé que ese era Nexan Aroldo Asencio", les dijo a los agentes. "Y él me dijo: 'Bueno, estamos buscando a Víctor'. Yo pensé: 'Ese es mi cuñado. No está aquí'".

Otra grabación de celular del lugar muestra a un agente diciendo: "Vamos a revisarlo, si está bien, lo dejaremos ir".

Inicialmente, los agentes prometieron liberar a Aroldo Asencio si Toledo presentaba su solicitud I-130 aprobada, un paso crucial para obtener la residencia legal. Sin embargo, esta prueba fue desestimada.

"Eso no funcionó", dijo Toledo. "Dijo que podría ser un documento falso".

Toledo afirma que Aroldo Asencio ha vivido en Estados Unidos desde joven, no tiene antecedentes penales y recientemente abrió un negocio.

"Lo hacemos todo bien, pagamos impuestos", dijo Toledo. "Tenemos familia, saben que no es un delincuente, así que no entiendo por qué lo tratan como tal". Ahora, esta madre de dos hijos se ve agobiada por los crecientes gastos legales mientras cuida a sus gemelos, que cumplirán 4 años en cuestión de días. La idea de que su padre se pierda su cumpleaños pesa mucho en la familia.

'Me voy a perder el cumpleaños de mi hijo'", dijo Toledo. "Así que no vamos a hacer pastel ni nada. Solo vamos a esperar a que papá regrese a casa".

Aroldo Asencio se encuentra actualmente recluido en un centro de detención en Vermont y debe comparecer ante el tribunal este jueves.

NBC10 Boston contactó a ICE para obtener comentarios sobre el caso. Recibimos la siguiente declaración:

"Todos los extranjeros que violen la ley de inmigración de EEUU pueden estar sujetos a arresto y, si se les declara deportables por orden judicial, expulsión de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad".