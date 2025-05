Una niña de 12 años falleció tras caer desde la ventana de un tercer piso en un complejo residencial en Southbridge, Massachusetts.

La familia de Arya Lebeau está desconcertada, no entienden como una pijamada en el tercer piso de un condominio terminó en una tragedia.

De acuerdo con el informe de la policía, la menor habría caído desde esta ventana el pasado sábado. La Oficina del Jefe Médico Forense de Massachusetts espera la autopsia para determinar oficialmente la causa de muerte. Su madre en exclusiva dijo a Telemundo Nueva Inglaterra cómo se enteró de lo sucedido.

“La policía solamente me dijo que llegara ahí pronto rápido no me dijo nada más solamente dijo llega aquí ahora mismo pero cuando yo llegue él dice las cosas no están buena aguántate es ser fuerte porque creo que no es bueno”, dijo Charlene Cabrera, madre de Arya.

Un vecino del complejo de apartamentos Brookside Terrace, donde ocurrió la tragedia, relata los momentos de angustia.

“Yo veo que toda la policía la ambulancia y un montón de gente ahí y me dijeron que una nena se había caído del tercer piso… eso es un dolor muy grande para todo el mundo para los padres chico tú sabes que es un angelito empezando a vivir ahora”, dijo un vecino.

El fin de semana decenas de amigos y vecinos llegaron hasta el lugar del incidente a dejar globos, peluches y velas. Su madre agradeció el apoyo.

“La comunidad vino todos juntos todo el mundo es hermoso ver que tanta gente la amaba y tenían tantas memorias de ella de verdad yo veo tantas fotos que yo no vi antes tú sabes y tú puedes ver ahí siempre estaba bailando si ella quería ser famosa”, dice Cabrera recordando a su hija.

Sus amigas están acompañando a la familia en estos duros momentos, mientras esperan respuestas de las autoridades.

“Quiero que investiguen lo que pasó con mi hija, yo quiero saber de verdad lo que pasó en ese cuarto con esa nena yo quiero saber cómo es posible que alguien de una ventana no da sentido porque pasó esto y no yo quiero que encuentren todo para que podamos coger justicia.”

Se tiene previsto que el domingo se realice el servicio funeral en compañía de amigos y familiares de la pequeña de 12 años.

El Departamento de Policía y detectives estatales de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Worcester, continúan investigando lo ocurrido.