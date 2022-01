Madre de Watertown dejó a niños solos en el sótano mientras iba a Florida: Policía

Una mujer de Watertown, Connecticut está acusada de dejar a sus dos hijos solos en casa mientras iba a Florida con su novio durante un fin de semana largo en noviembre y ha sido arrestada.

La mujer, Kerry Lyn Caviasca, de Watertown, trabaja para las Escuelas Públicas de Waterbury y ha sido suspendida en espera de las acusaciones, según funcionarios escolares.

La policía dijo que los niños, que tienen menos de 12 años, se quedaron solos en casa durante dos días y noches y los documentos judiciales dicen que se les dijo que se quedaran en el sótano y comieran refrigerios y comida de Uber Eats mientras los dejaban solos.

La investigación comenzó el 17 de diciembre cuando el exesposo de Caviasca fue a la estación de policía de Watertown e informó que los niños habían faltado a la escuela el lunes 22 de noviembre y que su exesposa, quien tiene la custodia principal, podría haber dejado a los niños solos en casa del 20 al 22 de noviembre.

Dijo que no había podido comunicarse con los niños por teléfono durante el fin de semana y envió a su padre a la casa de Caviasca, pero tampoco pudo comunicarse con nadie, según documentos judiciales.

Después del hecho, les preguntó a los niños si los habían dejado solos en casa ese fin de semana y ellos lo negaron, pero no creía que estuvieran siendo honestos con él, le dijo a la policía.

Cuando pudo acceder al celular que le dio a uno de los niños, encontró decenas de mensajes de texto entre Caviasca y los niños ese fin de semana.

Los documentos judiciales incluyen partes de algunos de los textos, que hacían referencia a un avión y otros en los que Caviasca les decía a los niños que se quedaran en el sótano.

Un mensaje de texto que enviaron los niños preguntaba qué cenarían. Decía: "Hola, mamá, es (redactado) qué vamos a cenar".

Caviasca respondió: "Solo come dulces" y "lo que sea (sic) que haya abajo" y continuó diciendo, "hay tantas cosas abajo" y "te lo compensaré", según los documentos judiciales.

Otro mensaje de texto de Caviasca le pedía a uno de los niños que borrara la aplicación de mensajería del teléfono y luego preguntaba si todos los mensajes antiguos habían desaparecido después de que se borrara y se volviera a agregar.

Cuando la policía fue a la casa de Caviasca el 17 de diciembre con el padre de los niños, le preguntaron si había dejado a los niños solos en casa.

Ella les dijo que se había ido a Florida, pero que no había dejado a los niños solos y que su hermano los había estado cuidando, según documentos judiciales.

Cuando la policía la interrogó más, diciendo que el abuelo había ido a la casa y no había podido comunicarse con nadie, ella dijo que nadie había estado en casa en ese momento.

Los documentos judiciales también revelan conversaciones que la policía tuvo con los niños.

El 18 de diciembre, el padre y uno de los niños fueron a la comisaría y el niño les dijo a los investigadores que Caviasca se había ido a Florida con su novio, que no había adultos en casa con ellos y que no habían abierto la puerta porque les habían dicho que no subieran.

Mientras se reunía con la policía el 24 de diciembre, el otro niño le dijo a la policía que se quedaron con snacks para comer y que les ordenaron Uber Eats varias veces, que les dijeron que se quedaran en el sótano y que no fueran a escuela ese lunes.

Los documentos judiciales indican que la policía trató de contactar a Caviasca y recibió una llamada de alguien que se identificó como el abogado de Caviasca y les dijo que ella no haría ninguna declaración a la policía.

Caviasca fue arrestada el 15 de enero y ha sido acusada de dos cargos de riesgo de lesiones a un menor y dos cargos de imprudencia temeraria en segundo grado.

Fue liberada con una fianza de $5,000 y debe comparecer ante el Tribunal Superior de Waterbury el 25 de enero.

Las Escuelas Públicas de Waterbury dijeron en un comunicado: "Las Escuelas Públicas de Waterbury han sido informadas de una acusación pendiente con respecto a un miembro del personal de las Escuelas Públicas de Waterbury. Las supuestas acciones no representan los valores de nuestro distrito. La maestra ha sido suspendida mientras el Distrito lleva a cabo una investigación".