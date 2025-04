“Valía más de 11 años”: Madre alza la voz tras libertad condicional al asesino de su hija

Un hombre de Woonsocket, Rhode Island, condenado por asesinar a su novia pronto quedará en libertad, años antes de cumplir su condena, dijo WJAR.

Emmanuel Algaria, sentenciado a 18 años de prisión en 2015 por el asesinato de Catherine Salvi, de 24 años, obtuvo la libertad condicional esta semana. Funcionarios estatales afirman que la Junta de Libertad Condicional de Rhode Island aprobó su liberación para mayo de 2025.

La madre de Catherine, Mary Salvi, afirma que la familia nunca tuvo la oportunidad de asistir a la audiencia.

"Me enteré por una amiga", declaró a WJAR en una entrevista exclusiva. "Me envió un mensaje diciendo que había oído que a Manny le habían concedido la libertad condicional. Fui a NBC10 y vi el artículo. Así fue como me enteré".

Mary afirma que la junta de libertad condicional nunca notificó a su familia antes de una audiencia que, según ella, habría sido la duodécima vez que defendía a su hija ante la junta.

"Le prometimos que siempre estaríamos ahí", dijo. "Siente que la hemos decepcionado".

Algaria se declaró culpable de homicidio voluntario después de que, según la fiscalía, golpeara brutalmente a Salvi, dejándola en coma durante tres semanas. Posteriormente, ella falleció a causa de las heridas, dejando atrás a un hijo de dos años.

"Quienes quitan la vida deberían pagar por lo que han hecho", dijo Mary. "Y lo siento, él no pagó".

Mary y su esposo adoptaron a su nieto tras la muerte de Catherine. A Algaria se le despojó de todos sus derechos parentales y se le impuso una orden de no contacto hasta que el niño cumpla 18 años.

"Es cariñoso y sensible", explicó Mary. "Le encanta la música de los 80. Es igual que ella".

Entre lágrimas, compartió que Catherine "era una niña pequeña, apenas talla cero. Nunca entendí por qué le hizo eso".

Durante los últimos 11 años, Mary ha mantenido vivo el recuerdo de su hija a través de historias, fotos e incluso las pequeñas señales que cree que Catherine aún le envía.

"Siempre me decía: 'Llorar no es bueno, mamá. Acéptalo'", dijo Mary con una leve risa. "Era fuerte. Querría que nosotras también lo fuéramos".

Aun así, Mary dice que el trauma persiste. Desde el momento en que se negó a desconectar a su hija del soporte vital, hasta ahora, lidiando con la vida después de lo que ella llama un fracaso del sistema judicial.

“Me dan ataques de ansiedad cada vez que oigo pitar las máquinas del hospital”, dijo. “Es un sonido que no puedo dejar de oír”.

Su mensaje a quienes viven con abuso: no esperen.

“Si lo hubiera sabido, la habría sacado de ahí”, dijo. “No ignoren las señales. Si se alejan, si no son ellos mismos, sáquenlos. Porque el próximo golpe podría ser el último”.

La junta de libertad condicional confirmó a WJAR que Algaria tiene previsto salir de prisión el próximo mes.