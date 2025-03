Madre hispana relata agresión que sufrieron sus hijos en un YMCA en Boston

Dos adolescentes, incluyendo uno de 14 años, fueron atacados dentro de un gimnasio de YMCA en el vecindario de Brighton, en Boston, mientras jugaban baloncesto el miércoles.

La madre de los adolescentes habló en exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra sobre el incidente.

Ella dice que no puede creer como la administración del YMCA le permite a hombres adultos jugar con menores de edad, especialmente un juego tan físico como el baloncesto

El hecho ocurrió mientras los adolescentes jugaban baloncesto con otros adultos miembros del centro.

“Lo agarro y lo jamaqueo y le arrancó y el otro nene mío le tiro con la bola para que lo soltara al otro y él le metió en la cara al nene y se volteó y le metió en la cara al otro nene también…”

Sylvia Lopez, madre de los adolescentes atacados, describió las heridas sufridas por su hijo de 14 años, quien fue agarrado por el cuello por un hombre adulto, "cuando yo le vi el cuello, me quedé sin palabras", dijo Lopez.

Así es como sus dos hijos se vieron en medio de un altercado al que esta madre llama injusto, “yo le dije a él que si el podían defenderse y me dijo 'mami yo no me podía defender porque era un adulto grande era un adulto ya y el me tenía con el cuello'…”

La administración del YMCA declaró que el incidente ocurrió en un entorno público y no involucró ninguna otra mala conducta inapropiada. Añadieron que están trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Boston para abordar la situación.

El hombre de 21 años involucrado en el incidente escapó del lugar poco después.

Sylvia Lopez tiene un mensaje para él: "yo quisiera decirle que no tenía que hacerle eso a mi hijo".

Como medida inmediata, el YMCA separará las actividades por edades entre mayores y menores de 18 años. López también mencionó que presentará cargos contra el agresor.