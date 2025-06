“Siempre seguí luchando”: madre hispana logra frenar proceso de deportación

El miércoles por la tarde una madre Hondureña celebra victoria contra ICE tras ser notificada durante su cita en Burlington por los agentes de inmigración que se ha frenado su proceso de deportación.

Margarita, la madre en cuestión quien no divulgo su apellido, le dijo a Telemundo Nueva Inglaterra que no se esperaba que los oficiales le dieran por primera vez una buena noticia.

"Fue una sorpresa de verdad, una sorpresa. Me habían pedido mi pasaporte, y yo lo llevé y me dice la señorita, ya sabe que no tiene que comprar sus pasajes…como le digo yo!" dijo Margarita.

Anteriormente, Telemundo Nueva Inglaterra reportó que los agentes de inmigración le informaron a Margarita que su deportación era inminente por que su solicitud de asilo fue negada y le pidieron trasladarse al centro de detención de ICE en Burlington.

Durante los últimos dos meses, Margarita se presentó en las oficinas de Burlington al menos cinco veces bajo la amenaza de que le darían una fecha para su regreso a Honduras junto a su hija de 9 años, quien es ciudadana de Estados Unidos.

“Para Dios no hay nada imposible. Dios toca el corazón de esas personas, eso le pedí, y eso fue lo que pasó”, continuó Margarita. "Sabemos que ICE esta violando el debido proceso, no está respetando los protocolos".

Daniela Carvajal, miembro de la organización pro-inmigrante Centro Presente, dice que al revisar el caso de Margarita se percataron de que existía una moción pendiente para reabrir su caso de asilo y hasta que no se produzca una decisión, queda suspendido el proceso de deportación.

“A pesar de que ha estado esta moción de reabrir el caso, y debido al proceso que ellos llevan no podrían deportarla, aún seguían con los planes", dijo Carvajal.

Margarita regresará a su casa junto a sus tres hijas, sin embargo, no baja la guardia y asegura que seguirá luchando para regular su estatus migratorio, "Me quedo con mis hijas a seguir luchando acá".

Su próxima cita en inmigracion sera en dos meses.