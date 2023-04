Madre tuvo que dejar caer a sus hijos desde segundo piso durante incendio de edificio en Brockton

Una madre tuvo que dejar caer a sus hijos desde el segundo piso de un edificio de tres pisos mientras bomberos batallaban un gran incendio en Brockton, Massachusetts, el viernes por la noche.

El jefe del Departamento de Bomberos de Brockton, Brian Nardelli, dijo que comenzó alrededor de las 10 p.m. en la zona de la calle Montello.

Siete personas quedaron atrapadas dentro del edificio cuando se incendió y algunas tuvieron que saltar por la ventana del segundo piso antes de que llegaran los bomberos.

NBC10 Boston habló con los residentes anoche mientras estaban parados afuera. Una madre describe el momento aterrador cuando tuvo que romper la ventana de su dormitorio y dejar caer a sus tres hijos mientras su padre y la policía esperaban abajo.

Estaba especialmente preocupada por su hijo de 3 años que tiene asma grave:

“Básicamente, no tenía otra opción porque no podíamos salir por la primera puerta o por la parte de atrás o por la puerta de cualquier manera porque tan pronto como abrimos, salía humo negro. Era demasiado tarde, simplemente no pudimos hacerlo y si hubiera tratado de superarlo con mi hijo de 3 años, no lo habría logrado. No hay forma de que mi hijo lo hubiera logrado”. dijo Myriam Legrand.

“Esta situación es simplemente increíble. Todo por lo que trabajas. Documentos. Todo eso." dijo David Ayegba, uno de los residentes, que conducía a su casa con su esposa cuando se enteraron del incendio.

“Simplemente no puedo creer lo que estoy viendo en este momento”, agregó.

Un total de catorce personas vivían en el edificio. No se reportaron heridos. Los daños se estiman en alrededor de al menos $ 100,000.

La causa del incendio sigue bajo investigación, pero el jefe de bomberos cree que comenzó en uno de los pisos inferiores.