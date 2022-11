Madrugada violenta: tres heridos de bala en menos de una hora en New Haven

Tres personas fueron baleadas en menos de una hora en hechos reportados en New Haven.

El primer reporte fue recibido alrededor de las 5:00 a.m., en Sherman Avenue. Cuando la Policía llegó al área, dijeron que encontraron a un hombre de 32 años y a una mujer de 35, ambos de New Haven, con heridas de bala.

El hombre y la mujer fueron transportados al Yale New Haven Hospital donde fueron tratados por sus heridas y actualmente se encuentran estables.

Un poco más de 30 minutos más tarde, las autoridades dijeron que recibieron una llamada sobre una persona baleada en Ferry Street. Cuando la Policía llegó al área, dijeron que encontraron a un hombre de New Haven de 33 años que había recibido un disparo.

También fue transportado al Yale New Haven Hospital para ser tratado por sus heridas.

Según la Policía, los investigadores no encontraron una escena del crimen en Ferry Street.

No está claro si los dos tiroteos están relacionados. La investigación está en curso.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la División de Servicios de Investigación del Departamento de Policía de New Haven al (203) 946-6304. Las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato llamando al 1-866-888-8477 o enviando un mensaje de texto con "NHPD plus your message" al 274637.