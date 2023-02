Maestra rescata de auto en llamas a conductor discapacitado en Manchester, Conn.

A una maestra de secundaria se le atribuye haber salvado a un conductor discapacitado después de que su camioneta se incendiara en Manchester, Connecticut, el jueves por la tarde.

Las autoridades dijeron que el automóvil del hombre se incendió en una rampa de salida de la Interestatal 384 Este.

El hombre conducía una camioneta con movilidad reducida y usaba una silla de ruedas. Después de oler humo y encontrar llamas provenientes del tablero de su automóvil, se detuvo a un lado de la carretera.

La maestra de Illing Middle School, Heather Sica Leonard, bajaba por la rampa al mismo tiempo y vio el automóvil en llamas. Inmediatamente se detuvo y se acercó al vehículo en llamas.

"Estaba reaccionando a lo que parecía un conductor luchando y un vehículo echando humo. No tenía idea de que el fuego había comenzado porque estaba en la parte inferior del tablero", dijo Sica Leonard a nuestra cadena hermana NBC Connecticut.

“Cuando lo vi, le pregunté si lo habían golpeado. Me dijo: 'No. Soy discapacitado. Necesito mi silla'. Así que agarré su silla, lo ayudé a subir y luego me alejé del vehículo”, continuó.

Los bomberos dijeron que ella "desinteresadamente sacó a John y su silla de ruedas del automóvil y lo llevó a un lugar seguro", poniéndose en riesgo en el proceso.

"Sus acciones evitaron un desenlace fatal casi seguro y evitaron que alguien resultara herido", dijo el departamento de bomberos. El departamento de bomberos apagó el fuego a su llegada. El tanque de combustible de la camioneta se rompió durante el incendio, lo que provocó un incendio persistente de combustible y un derrame que ingresó a los desagües pluviales en el área. El Departamento de Energía y Protección Ambiental (DEEP, por sus siglas en inglés) acudió al lugar para evaluar los daños y coordinar los esfuerzos de limpieza.