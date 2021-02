Maestros de Connecticut buscan vacunarse contra el COVID-19

Los maestros de Connecticut están expresando su ansiedad por estar de vuelta en el aula ahora mismo y su esperanza de vacunarse pronto.

Se espera que el gobernador Ned Lamont anuncie esta semana una ampliación de quiénes son elegibles para la vacuna COVID-19.

En este momento, el estado se encuentra en la Fase 1B de la implementación, y está programado que los siguientes sean aquellos con problemas de salud subyacentes y lo que se llama trabajadores esenciales de primera línea.

Qué tipo de trabajos califican para eso aún no se han publicado.

Pero anteriormente, Lamont ha indicado que se priorizaría a los maestros junto con otros trabajadores clave.

El domingo, NBC Connecticut tuvo una conversación con tres maestros, de Bridgeport, Berlin y Windsor. Hablaron sobre sus preocupaciones por el aprendizaje en persona y qué mensaje querrían que escuchara el gobernador.

“Hacer que regresemos a la escuela vacunados no solo ayudará a los maestros, no se trata solo de nuestra salud física. Pero creo que es importante con respecto a nuestra salud mental. Y no solo a los nuestros, sino a los estudiantes ”, Sheena Graham, profesora de Warren Harding High School.

"Creo que si estamos hablando de un retorno del 100% a la escuela, la conversación paralela debe ser asegurarnos de que hagamos todo lo posible para que sea lo más seguro posible en los entornos escolares", dijo David Bosso, profesor de Escuela secundaria de Berlín.

“Como maestro de escuela primaria, le pediría al gobernador Lamont que por favor ayude a vacunarnos a todos. Especialmente en el nivel de primaria, estamos trabajando muy cerca de nuestros estudiantes”, dijo Rochelle Brown, maestra de jardín de infantes en Windsor.

Los maestros agregan que la vacuna será una capa adicional de protección además de las otras cosas que ya están haciendo, como usar máscaras y lavarse las manos.