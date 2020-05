Manifestantes en Boston protestan tras el asesinato de George Floyd

Los manifestantes corearon "I can't breathe" en el vecindario de Dorchester en Boston el jueves por la noche para condenar el asesinato de George Floyd en Minneapolis.

Cuatro policías han sido despedidos después de que Floyd, un hombre negro, muriera bajo su custodia.

En el video del incidente, uno de los oficiales tiene su rodilla en el cuello de Floyd.

"Es horrible, pero ese tipo de cosas suceden incluso cuando la cámara está apagada", dijo un manifestante.

Ha habido protestas en todo el país en respuesta. La protesta que estaba cerca de la parada de Ashmont MBTA en Boston fue pacífico.

"Tenemos que mirar nuestro sistema de justicia y decir 'no más', que los negros son respetados, que sus vidas no sean arrebadas, que no seann asesinados por oficiales armados corruptos", dijo el reverendo Joseph Rocha, un defensor de la comunidad de Boston.

El comisionado de la policía de Boston, William Gross, dijo que los oficiales involucrados en la muerte de Floyd deberían rendir cuentas.

"No hay en ninguno de nuestros manuales de capacitación que apoyarse en el cuello de alguien sea un procedimiento adecuado para sofocar el comportamiento de un arrestado", dijo Gross.

"Estoy profundamente preocupado por la muerte de George Floyd y mi corazón se rompe por su familia, por Minneapolis y los afroamericanos en todas partes", tuiteó el alcalde de Boston, Marty Walsh.

Los organizadores dicen que otra protesta está programada para el viernes a las 5 p.m. en Peters Park en el South End.