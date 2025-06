Marcelo Gomes Da Silva responde a comunicado de ICE

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se expresó sobre el caso de Marcelo Gomes Da Silva, el estudiante de 18 años arrestado hace dos semanas en Milford, Massachusetts.

La agencia federal aseguró que Gomes Da Silva ha difundido mentiras flagrantes sobre el trato que recibió durante su detención en el centro de Burlington, al decir que no recibió comida.

Gomes Da Silva habló luego de su liberación en una rueda de prensa.

Telemundo Nueva Inglaterra conversó con Gomes Da Silva, en una entrevista donde el joven compartió cómo fueron esos días en el centro de detención.

"La comida era mala, que no comía la comida de la comida, no comíamos mucho, pero tenía que comer para sobrevivir.", dice Gomes.

ICE emitió una declaración en respuesta a lo que ellos dicen fueron "mentiras difundidas sobre la comida"

“Los hechos son que Marcelo Gomes Da Silva recibió tres comidas al día, incluidos bocadillos recién hechos. recibió atención médica inmediata fuera de las instalaciones, a pesar de que no se identificó ningún problema. Agradeció a uno de nuestros agentes que dijera: ‘todo el mundo es muy amable’”.

Marcelo dice que sí recibió tres comidas, "de mañana era avena, que no nos gustaba mucho, el almuerzo era… no sabemos mucho, eran otras cosas, no era siempre lo mismo.".

En cuando a la atención médica en el momento en que se sintió mal, Marcelo asegura que le dijo al guardia que sentía dolor de cabeza y que no se estaba sintiendo bien, a lo que el guardia supuestamente le dijo “yo no puedo hacer nada por ti, no tenemos medicina, no tenemos nada aquí”. Marcelo señala que al día siguiente su abogada le dijo "por favor lleva a Marcelo al hospital que no se está sintiendo bien” y el guardia lo llevó después al hospital y le dieron tylenol.

La gobernadora Maura Healey invitó a Marcelo a la Casa Estatal tras la liberación y dijo:

“ICE debería centrarse en las personas con antecedentes penales, como dijeron que iban a hacer, en lugar de ello, están redoblando el arresto de marcelo gomes da silva”.

Da Silva continúa con un proceso de migración para legalizar su estatus.