Marchas por el derecho al aborto en Boston planeadas luego del fallo de la Corte Suprema

Tras la Corte Suprema de EE. UU. votara para anular Roe v. Wade el viernes, varios grupos en Massachusetts, donde el derecho de la mujer al aborto sigue siendo legal, han planeado manifestaciones para más tarde ese día.

El grupo RiseUP4AbortionRights está planeando una protesta cerca de la estación Park Street para las 5 p.m., dijo un portavoz a NBC10 Boston.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Además, la Alternativa Socialista de Boston anunció una protesta a las 6 p.m. en Copley Square en nombre del derecho al aborto.

"Roe v. Wade ha sido anulado y el aborto ahora es ilegal en la mitad del país", dijo el grupo en un comunicado. “La derecha está a la ofensiva y solo un movimiento de masas desde abajo tiene el poder de detener este ataque total contra las mujeres y las personas LGBTQ. Necesitamos protestar, salir, ocupar y hacer huelga para enviar el mensaje a los tribunales, el ala derecha y los dos partidos principales que no toleraremos más estos ataques".

Otro grupo, la Coalición Beyond Roe, dirigida por Reproductive Equity Now, la ACLU de Massachusetts y Planned Parenthood Advocacy Fund of Massachusetts, realizará una conferencia de prensa a la 1:30 p.m. en Beacon Hill para discutir los próximos pasos para defender el acceso al aborto en el Estado de la Bahía.

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, republicano, firmó una orden ejecutiva el viernes que protege el acceso a los servicios de salud reproductiva en el estado.