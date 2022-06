Martes es el primer día de elegibilidad para menores de 5 años para recibir la vacuna COVID-19

Hoy es el primer día en que los niños menores de 5 años pueden recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Temple Beth Shalom en Needham es uno de los primeros lugares que lo administrará, en asociación con Holzman Medical Group.

El lanzamiento de las vacunas para niños de 6 meses a 4 años será un poco diferente al lanzamiento de la vacuna para adultos hace un año y medio, y al lanzamiento de la vacuna para niños mayores de 5 años hace siete meses. El estado coordinó el pedido anticipado de vacunas para clínicas y consultorios de pediatras, mientras que las farmacias volverán a recibir sus viales a través del programa federal.

Pero el lugar donde vacune a su hijo probablemente dependerá de su edad. La mayoría de las farmacias solo vacunarán a niños mayores de 3 años, mientras que Minute Clinics puede vacunar a partir de los 18 meses. Querrá consultar con el consultorio del pediatra de su hijo, donde se alienta a las familias a recibir estas vacunas, especialmente a los más pequeños en este grupo de edad.

Los padres también tendrán que sopesar la decisión de recibir la vacuna Moderna de dos inyecciones o la vacuna Pfizer de tres inyecciones.

“Hemos estado analizando todos los consejos, creo que Moderna son dos que son más convenientes, pero Pfizer durará más, así que creo honestamente que elegiremos lo que esté disponible antes”, dijo Melissa Wong, una madre.

“Lo ideal sería dos inyecciones porque son menos viajes al médico y, en caso de que no salga bien, será menos traumático, pero creo que con nuestro bebé las tres están bien porque ella no sabe y no le causa tanta ansiedad como lo haría en los niños un poco mayores”, dijo Samantha Burns, una madre.

Además de llamar al consultorio del pediatra de su hijo o consultar su farmacia local, también puede buscar citas en el sitio web de Vaxfinder esta mañana.

En Connecticut, se llevará a cabo una clínica en la biblioteca de Windsor de 10 a. m. a 2 p. m. No es necesaria una cita.

Los centros médicos y pediatras del área pronto también estarán ofreciendo las vacunas.