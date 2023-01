Más de 100 vuelos retrasados en el aeropuerto Logan tras falla del sistema de la FAA

La interrupción del sistema de la FAA ocurrida en todo el país el miércoles por la mañana que dejó en tierra los vuelos nacionales, afectó a los pasajeros en Boston.

La FAA dijo que había ordenado a las aerolíneas que detuvieran todas las salidas nacionales hasta las 9:00 a.m. ET "para permitir que la agencia valide la integridad de los sistemas de información de seguridad y vuelo". Justo antes de las 9:00 a.m., la agencia federal anunció que las operaciones normales de tráfico aéreo se reanudarían gradualmente en los EEUU.

Una investigación se mantenía en curso para encontrar la causa del problema.

La Massachusetts Port Authority, agencia que opera el Aeropuerto Internacional Logan, pidió a los pasajeros que verifiquen con su aerolínea el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Un tablero de salida en la Terminal B en Logan mostró que muchos vuelos se retrasaron hasta las 9:00 a.m. o más tarde.

Aproximadamente a las 8:20 a.m., FlightAware dijo que hubo 134 demoras totales en el aeropuerto Logan y 3,704 demoras nacionales totales.

Se vio gente esperando en las puertas de la terminal del aeropuerto durante toda la mañana.

El problema involucró una interrupción del sistema Notice to Air Missions, que brinda información de seguridad a las tripulaciones de vuelo.