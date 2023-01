Más de 30,000 personas sin electricidad en Mass. y NH

Decenas de miles de personas se quedaron sin electricidad el lunes por la mañana en Massachusetts y New Hampshire mientras una tormenta de nieve y hielo continúa azotando la región.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts reportó alrededor de 5,500 clientes sin electricidad a las 6:00 a.m., principalmente en la parte norte del estado. Unos 500 clientes en Ashby no tenían clientes y unos 300 cada uno en Warwick y New Salem.

National Grid emitió una lista de precauciones que deben tomar las personas, entre ellas, no tocar las líneas eléctricas caídas, que se abastezcan de agua embotellada, que informen los cortes de energía en línea y que estén pendientes a los familiares, vecinos y otras personas mayores que puedan necesitar ayuda.

En New Hampshire, la situación es un poco peor, con Eversource informando sobre 23,000 apagones. El área de Amherst/Merrimack fue particularmente afectada. Unitil informa otros 700 apagones y New Hampshire Electric Co-op otros 2,100 o más clientes sin electricidad.

Green Mountain Power en Vermont informa sobre 2,000 cortes y Central Maine Power tiene 12,000 clientes sin electricidad.

Connecticut y Rhode Island solo informaron un puñado de interrupciones el lunes por la mañana.