Más menores ya han sido baleados en Boston este año que en todo 2021

En medio de la creciente preocupación por la violencia juvenil en Boston, nuevos datos muestran que ya ha habido más menores baleados en la ciudad este año que en todo 2021.

El sargento de Policía de Boston, el detective John Boyle, confirmó a NBC10 Boston el domingo que ha habido 15 tiroteos, lo que representa 16 víctimas de tiroteos que tenían menos de 18 años, hasta el 20 de octubre. Durante el mismo período en 2021, hubo 10 víctimas menores en 10 incidentes de disparos.

En todo 2021, hubo un total de 12 víctimas menores de 18 años, cuatro menos de las que la ciudad de Boston ya ha visto en 2022.

Zontre Mack, de 19 años, se enfrentó a un juez en el Tribunal de Distrito de Dorchester el viernes. Fue el segundo sospechoso arrestado en relación con el tiroteo mortal de Curtis Ashford, de 15 años, en julio.

Otro adolescente recibió un disparo y resultó herido en Roxbury el miércoles por la noche.

A mediados de octubre, Rasante Osorio, de 14 años, en Roxbury, fue otra víctima de la violencia armada.

Días antes, un estudiante disparó e hirió a otro estudiante afuera de la escuela secundaria Jeremiah E. Burke en Dorchester.

El mentor de jóvenes de Boston, Domingos DaRosa, atribuye la situación que estamos viendo en Boston con los jóvenes a la falta de recursos que se están implementando en los espacios que ocupan, señalando que los centros comunitarios que han estado cerrados desde la pandemia continúan cerrados.

Otros defensores de la juventud, como Janeen Smith-Carnes de Mass Mentoring, dijo que la pandemia de coronavirus hizo que fuera más difícil llegar a los niños y adolescentes en riesgo. Señaló que los jóvenes en especial se han sentido aislados y señaló que los programas de extensión pueden tener un impacto positivo.

El comisionado de policía de Boston, Michael Cox, dijo que las asociaciones son clave para reducir la violencia armada en la comunidad.

"Vamos a hacer todo lo posible para que sea lo más seguro posible, para llegar a cero. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Reclutamos a otras personas para que nos ayuden a hacer eso. La comunidad, las familias, asegurándose las personas obtienen el apoyo que necesitan, para que puedan tener otra forma u otra salida para abordar cualquier problema que tengan", dijo Cox.

El Departamento de Policía de Boston ha estado participando en la Safe and Successful Youth Initiative (SSYI) desde 2011. Al trabajar con la Comisión de Salud Pública de Boston, el departamento de policía identifica a las personas de 17 a 24 años que han cometido, y a menudo han sido víctimas de, violencia armada y de pandillas, conectándolos con los trabajadores de extensión de SSYI.

Los administradores de casos de SSYI luego trabajan con las personas para abordar sus necesidades, que pueden incluir educación, capacitación laboral y asesoramiento sobre salud mental y conductual.

Las organizaciones con las que SSYI se está asociando para brindar educación y servicios de desarrollo profesional incluyen Youth Options Unlimited, Mission Safe, More Than Words, Project Right, Strive, Inner City Weightlifting y Notre Dame Educational Complex.

Una organización sin fines de lucro también está trabajando para conectar a los jóvenes involucrados en pandillas en Boston con la educación superior para romper los ciclos de pobreza y violencia.

"The Uncornered Project es una forma de ayudar a otros a visualizar que aquellos que están involucrados en la violencia no son diferentes a ti o a mí, y que pueden ser 'desatendidos', y que todos compartimos situaciones en las que hemos estado atrapados y en circunstancias difíciles", dijo Michelle Caldeira, cofundadora de Uncornered.

Caldeira dijo que el trabajo de la organización se enfoca en identificar lo que la gente necesita y conectarlos con los recursos.

“Algo de eso es financiero, es acceso a oportunidades, es acceso a apoyo de salud mental y es acceso a personas que creen en ellos”, dijo Caldeira. "Esos son mentores que pueden ser un modelo a seguir de cómo puede ser una salida de la violencia y las situaciones trágicas".