Massachusetts actualiza guías de educación sexual y de salud por primera vez en décadas

Los estudiantes de Massachusetts recibirán educación sexual y de salud que pretende ser más inclusiva de la comunidad LGBTQ+ y enseñar sobre autonomía corporal, salud mental y emocional, seguridad en las citas, nutrición, infecciones de transmisión sexual y consentimiento, después de una votación de la junta de educación el martes.

La Junta de Educación Primaria y Secundaria adoptó el martes por unanimidad un nuevo conjunto de marcos curriculares sobre educación para la salud, la primera vez que estas directrices se actualizan desde 1999.

Los nuevos estándares incluyen pautas diferentes para cuatro grupos de edad: desde prekínder hasta segundo grado, grados 3 a 5, grados 6 a 8 y grados 9 a 12.

Para los estudiantes más jóvenes, los estándares tienen que ver con aprender sobre alimentación saludable; manejar el estrés y demostrar autocontrol; practicar hábitos higiénicos como lavarse las manos; aprender a responder en situaciones de emergencia; discutir los estereotipos de género y tratar a todas las personas con respeto; definir el acoso; y explicar por qué es importante tomar los medicamentos según las indicaciones, entre otros objetivos.

A medida que los niños crecen, las pautas incluyen educación sobre sexo, relaciones románticas saludables, identidad de género, uso y abuso de sustancias, cómo identificar y mantenerse a salvo del tráfico sexual y métodos más específicos de educación física con base científica.

Los marcos son directrices, en lugar de un plan de estudios específico para los distritos, y las escuelas pueden optar por impartir educación sexual y sanitaria.

La junta votó a favor de los nuevos estándares por recomendación del comisionado de DESE, Jeffrey Riley.

Adam Schepis, que tiene un hijo transgénero en el sistema de escuelas públicas del estado, dijo durante la sección de comentarios públicos de la reunión de la junta el martes que su hijo salió del armario en quinto grado.

"Si lo conocieras, conocerías a un niño feliz, confiado y optimista al que le encanta nadar, tocar la batería, salir con amigos y escuchar heavy metal. No es diferente a ti o a mí", dijo Schepis. "Sin embargo, hay un grupo pequeño pero expresivo que lo odia sólo por existir, y quisiera borrarlo a él y a otros niños como él... No siempre puedo estar ahí para protegerlo. Por eso estas pautas son tan importantes".

La votación de la junta se produce después de un período de comentarios públicos que duró todo el verano, durante el cual el Departamento de Educación Primaria y Secundaria recibió casi 5,400 comentarios por correo electrónico, correo postal y respuestas a encuestas en línea.

Un resumen proporcionado por el departamento muestra que se enviaron comentarios un poco más opuestos. Sin embargo, el resumen señala que muchas de estas respuestas estaban duplicadas.

Alrededor del 53% de los encuestados no estuvo de acuerdo con que el marco represente "una progresión razonable de expectativas para el aprendizaje de los estudiantes" y "un conjunto de expectativas para el aprendizaje de los estudiantes". De manera similar, 2,910 de los correos electrónicos recibidos expresaron su oposición al borrador revisado, aunque, nuevamente, el departamento señala que había muchos correos electrónicos duplicados.

Los comentarios incluyeron preocupaciones sobre la "adecuación e implementación para la edad" del contenido de orientación sexual y salud sexual, así como objeciones religiosas, preocupaciones sobre el uso de términos médicamente precisos para los genitales desde preescolar hasta segundo grado y oposición a la inclusión de la identidad de género.

La respuesta del departamento a estas preocupaciones es que los estándares relacionados con estos temas se basan en investigaciones y que los miembros de la comunidad LGBTQ+ son una clase protegida en la ley de Massachusetts, y "el Departamento está comprometido a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación en las escuelas públicas libre de discriminación."

Según los comentarios, las directrices relacionadas con la identidad de género se separaron de las relacionadas con la sexualidad y la salud sexual para reconocer la distinción entre ambas, según el resumen de DESE.

Otros cambios basados ​​en comentarios públicos incluyen agregar el juego como un comportamiento adictivo, luego de preocupaciones relacionadas con "el aumento de los juegos en línea y los anuncios en las redes sociales". El departamento también actualizó los estándares para que las pautas de educación nutricional sean más inclusivas y equitativas; lenguaje aclarado para diferenciar entre trata de personas y explotación sexual; y se agregaron estándares a partir del tercer grado para garantizar que la menstruación se identifique específicamente, según los comentarios del público.

Aunque los opositores a las nuevas directrices se han presentado ante la junta para hablar en contra de las actualizaciones en el pasado, ninguno habló en la reunión del martes.

Sin embargo, hubo un puñado de partidarios que instaron a la junta a votar a favor de la adopción del marco antes de su votación.

"Es fundamental que los niños LGBTQ puedan verse a sí mismos y oír sobre sí mismos en las escuelas", dijo Schepis. "Incluso a una edad temprana, muchos de estos niños saben que son diferentes, pero no tienen el lenguaje para articularlo. Es muy importante que les demos a los niños ventanas a través de las cuales puedan ver el mundo y espejos que les permitan ver el mundo". "Además de ayudar a estos niños brindándoles educación apropiada para su edad sobre la diversidad de sexo y género, creo que eso conducirá a una generación futura más informada, tolerante y empática".

El senador Jason Lewis, copresidente del Comité Conjunto de Educación, y el representante Jim O'Day, quien presentó la llamada Ley de Juventud Saludable para actualizar las pautas de educación sexual del estado durante los últimos 10 años, también comparecieron ante la junta para expresar su apoyo. El Senado aprobó cuatro veces el proyecto de ley para remodelar el marco, pero los demócratas de la Cámara de Representantes nunca lo aceptaron.

Un total de 12 legisladores presentaron comentarios públicos, aunque el contenido de sus comentarios no se compartió en el resumen público de comentarios del departamento.

"Massachusetts está liderando el camino al brindar un marco de salud y educación física que es inclusivo, médicamente preciso y apropiado para su edad para ayudarlos a tomar decisiones adecuadas para su salud y bienestar. Agradecemos a la Junta por aprobar la primera actualización de los marcos de educación sanitaria en más de dos décadas, y apreciamos los aportes que recibimos de los residentes de todo el estado", dijo la gobernadora Maura Healey en un comunicado, después de haber organizado una conferencia de prensa en junio para impulsar las actualizaciones del marco.

En sus comentarios, Lewis dijo que la administración anterior del gobernador bloqueó las nuevas directrices de educación sexual.

"Esta actualización debería haberse hecho hace mucho tiempo", dijo el demócrata de Winchester. "DESE comenzó el proceso de actualización del marco de 1999 en junio de 2018. La administración anterior de Baker no les hizo ningún favor a los estudiantes y educadores de salud del Commonwealth al no permitir que se publicaran los estándares revisados. Me complace que dentro de los primeros seis meses de la nueva administración, la gobernadora Maura Healey y el secretario tomaron medidas".

Los distritos pueden optar por implementar el nuevo marco tan pronto como lo deseen, dijo la portavoz del DESE, Jacqueline Reis, pero en general, el departamento espera que el año escolar 2023-2024 sea un año de planificación, y la implementación se llevará a cabo a mayor escala a partir del otoño de 2024.