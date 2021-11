Massachusetts busca preservar capacidad de hospitales en medio de tensiones en el sistema

A partir de la próxima semana, cualquier hospital de Massachusetts o sistema hospitalario con capacidad limitada tendrá que reducir los procedimientos programados previamente que se consideran no esenciales y no urgentes, anunció el martes la administración Baker.

La guía, que entrará en vigencia el lunes, está destinada a preservar la capacidad del hospital en medio de la escasez de personal en medio de la pandemia de coronavirus en curso.

"La tensión actual sobre la capacidad hospitalaria se debe a estancias hospitalarias más largas que el promedio y una escasez significativa de mano de obra y aparte de los desafíos planteados por COVID", dijo la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Marylou Sudders, en un comunicado.

Agregó que las hospitalizaciones del estado por COVID son más bajas que en casi todos los demás estados de la nación, pero señaló que "esta orden garantizará que los hospitales puedan atender a todos los residentes, incluidos aquellos que requieren tratamiento para COVID-19".

Hasta el lunes, el 88% de las camas médicas y quirúrgicas de Massachusetts estaban ocupadas y el 80% de las camas en sus unidades de cuidados intensivos estaban ocupadas, según las estadísticas del Departamento de Salud Pública en su panel de control de vacunas.

Algunas métricas de coronavirus han aumentado en Massachusetts en la última semana, incluida la cantidad de casos nuevos que se informan cada día y las tasas de positividad de las pruebas.

Los procedimientos médicos no esenciales y no urgentes son aquellos que no son para una emergencia médica y en los que el retraso no causará resultados adversos para la salud del paciente.