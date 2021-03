Massachusetts cambia reglas de viaje para personas vacunadas contra el COVID-19

Los funcionarios de salud de Massachusetts ya no exigen que las personas que hayan sido completamente vacunadas se pongan en cuarentena o que den negativo en la prueba de COVID-19 cuando viajen al estado de la bahía al menos dos semanas después de su última vacuna.

Lea la regla actualizada a continuación:

Personas que han sido vacunadas completamente contra COVID-19: personas que han recibido dos dosis de las vacunas Moderna o Pfizer COVID-19 O que han recibido una sola dosis de la vacuna J&J, hace más de 14 días y que no presentan síntomas. No es necesario obtener una prueba negativa antes de viajar o ponerse en cuarentena al llegar a Massachusetts. Las personas vacunadas con COVID-19 que lleguen a Massachusetts deben tener documentación de su (s) vacuna (s), incluida la (s) fecha (s) de administración, disponible si se solicita. Esta excepción no incluye a las personas vacunadas que tienen síntomas de COVID-19, que deben seguir todas las pruebas y las pautas de cuarentena descritas en las reglas de viaje.

Las reglas de viaje completas están disponibles en el sitio web de pedidos de viajes de Massachusetts.