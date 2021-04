Massachusetts recibirá miles de vacunas Johnson & Johnson esta semana

Massachusetts espera un envío de alrededor de 4,000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Johnson and Johnson pocos días después de que el gobierno federal permitiera que se volviera a administrar la inyección de dosis única.

Otras 6,000 dosis están en reserva y listas para su uso, informa el Boston Globe, ya que los proveedores de vacunas obtienen luz verde para usar lo que queda en su inventario.

La FDA y los CDC levantaron una pausa de 11 días en todo el país sobre la administración de la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson a fines de la semana pasada, y Massachusetts reanudó la administración de dosis de J&J en las clínicas estatales el viernes. Pero ahora viene con una advertencia.

En los EE. UU. aparecieron informes de coágulos sanguíneos raros en varias personas, todas mujeres. El gobierno ha identificado a quince de los ocho millones que recibieron la vacuna de J&J como que estaban desarrollando la coagulación inusual.

Los funcionarios federales de salud dicen que alrededor de una docena de receptores desarrollaron coágulos sanguíneos inusuales. Todas eran mujeres, en su mayoría menores de 50 años, y tres de ellas murieron. Es importante señalar que todavía no se ha encontrado un vínculo directo entre la vacuna y el problema de la coagulación.

En una clínica ambulatoria en Newton el domingo, algunas personas se sintieron aliviadas de recibir la vacuna, mientras que otras se sintieron decepcionadas porque era la única opción. El empleado de farmacia Anthony Petrillo describió un encuentro específico con una mujer que no estaba emocionada por la noticia.

“Ella dudaba por el problema de la coagulación de la sangre”, explicó Petrillo, quien estaba administrando las inyecciones. "Dicen que no se sienten cómodos y prefieren Moderna o Pfizer".

"Para mí, me tomó mucho tiempo estar aquí, he leído e investigado mucho", explicó Nathalie O’Sullivan, nativa de Weston. "Entonces, llegué al punto en que me sentí cómodo una vez que regresó al mercado".

Mientras tanto, CVS tiene programado hacer citas para la vacuna Johnson & Johnson disponible esta semana en Massachusetts.