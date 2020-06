Massachusetts se moviliza con nuevas manifestaciones por la muerte de George Floyd

Varias manifestaciones tendrán lugar este jueves en Massachusetts en las que buscan presionar por un cambio en las políticas policiales hacia las personas afroamericanas, tras la muerte de George Floyd.

Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, murió el 25 de mayo en Minneapolis bajo custodia policial. Las imágenes de su arresto y su posterior deceso despertaron protestas en múltiples ciudades del país, en tanto mostraron al oficial Derek Chauvin sometiéndole en el piso y apoyando su rodilla en el cuello de Floyd, mientras este gritaba que no podía respirar. Chauvin, junto a otros tres oficiales, fueron despedidos de sus cargos y enfrentan acusaciones tras la muerte de Floyd.

Una vigilia silente se llevará a cabo en el Parque Adam en Roslindale a las 5:30 p.m. mientras que otro evento de Black Lives Matter se realizará en Jamaica Plain, a la misma hora, en la intersección de Centre y South Street. En ellas los participantes permanecerán en silencio por media hora y los organizadores han pedido que lleven mascarillas, para evitar riesgos asociados al coronavirus.

Otras protestas por la muerte de Floyd se harán en Fall River, Newton, Taunton, Woburn y Marlboro.

El miércoles cientos de manifestantes tomaron el Boston Common y partes del centro de la ciudad para denunciar la brutalidad policial y llamar al cese del racismo.

En cierto punto, los manifestantes simularon su propio deceso y se tendieron en el piso por casi nueve minutos para simbolizar el tiempo que Floyd fue sometido en el piso por el policía antes de morir.