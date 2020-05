Massachusetts señala a empresas por supuestas violaciones de coronavirus

La administración de Charlie Baker ha enviado a más de 60 empresas órdenes de cese y desista en las últimas semanas por presuntamente violar restricciones relacionadas con COVID-19, incluidos minoristas como Hobby Lobby Stores Inc., Nordstrom Inc. y Williams-Sonoma Inc.

En la mayoría de los casos, las empresas no habían cerrado sus ubicaciones físicas a pesar de que no estaban realizando lo que el estado considera servicios esenciales, según las órdenes. El Boston Business Journal obtuvo los documentos del Departamento de Normas Laborales de Massachusetts, la oficina estatal que los emite, a través de una solicitud de registros públicos.

Un puñado de las órdenes estaban relacionadas con defectos percibidos en las formas en que las empresas protegían a los empleados y clientes del virus.

