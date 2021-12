Todo sobre las celebraciones de First Night Boston para recibir el Año Nuevo

La seguridad es lo más importante para los funcionarios de la ciudad en el momento en que se inician las festividades de First Night Boston.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, anunció el jueves que en la celebración de la First Night Boston de este año habrá kits de pruebas rápidas y vacunas.

Las medidas forman parte de una serie de cambios anunciados en un esfuerzo por frenar la oleada de casos de COVID-19 en la ciudad y permitir al mismo tiempo que las festividades de Nochevieja sigan adelante.

"Estamos en una oleada invernal impulsada por la variante omicron y tenemos que tomar medidas para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a la comunidad en general", dijo Wu.

La Dra. Bisola Ojikuto, directora ejecutiva de la Comisión de Salud Pública de Boston, dijo que la tasa de positividad del COVID en la ciudad es ahora del 9,5%, la más alta desde que las pruebas se hicieron ampliamente disponibles. Dijo que cualquier persona que se sienta enferma o tenga síntomas de COVID-19 o haya estado en contacto cercano con alguien que haya dado positivo debería evitar las festividades de la Primera Noche de la ciudad.

Toda la programación interior se ha trasladado al exterior. También se requiere el uso de máscaras en el interior.

La celebración del año pasado fue sólo en línea, pero la First Night Boston para 2022 está volviendo a los eventos en persona, trayendo de nuevo horas de actuaciones a Back Bay junto con esculturas de hielo, la Procesión del Pueblo y los fuegos artificiales.

Un espectáculo familiar de fuegos artificiales se llevará a cabo sobre el Boston Common a las 7 p.m., y habrá fuegos artificiales sobre el puerto de Boston a la medianoche.

Wu dijo que, desde el mediodía hasta las 7 de la tarde, las personas que cumplan los requisitos podrán vacunarse en la misma Copley Square. Luego, después de la celebración de los fuegos artificiales en familia a las 7 p.m., cualquier persona de 12 años en adelante puede vacunarse hasta las 11 p.m. en la sucursal de Copley de la Biblioteca Pública de Boston. No es necesario pedir cita.

El Centro de Salud de la calle Whittier también distribuirá 1.000 pruebas rápidas en First Night Boston.

La MBTA dijo que no se cobrarán tarifas después de las 8 p.m., para facilitar el acceso a las festividades. En todos los trenes, trolebuses y autobuses se deberá llevar la cara cubierta.

"Este es un momento de alegría para la ciudad", dijo Wu. "Por eso, como gobierno de la ciudad, estamos todos aquí para trabajar todo lo posible para que estas celebraciones sean seguras. La realidad es que no estamos fuera de esta pandemia y no lo estaremos mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes. Tenemos que seguir tomando precauciones, pero a medida que aprendemos a vivir con la pandemia y a reducir el riesgo de actividades, no vamos a volver a repetir lo peor que hemos pasado".

A principios de esta semana, el Dr. Anthony Fauci recomendó que la gente se mantuviera alejada de las grandes reuniones de Nochevieja este año.

"Lo que digo es que debemos evitar es una celebración [de Nochevieja] en la que haya 30, 40 personas y no se conozca el estado vacunal de muchas de ellas", dijo. "Eso es algo de lo que realmente quieres alejarte".

En otro lugar de Massachusetts, Rockport anunció el miércoles que cancela sus festividades de la First Night debido a un pico de casos de COVID-19.