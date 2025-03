Healey habla sobre los demócratas, Dunkin’ y DEI en ‘Late Night With Seth Meyers’

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, hizo una aparición en "Late Night With Seth Meyers" el miércoles, donde habló sobre lo que les espera a los demócratas, su amor por Dunkin' y la postura del presidente Donald Trump sobre la diversidad, la equidad y la inclusión.

Durante su intervención de 12 minutos en el programa, Healey también habló sobre sus días como jugadora de baloncesto universitaria y profesional y compartió algunos de sus consejos para lidiar con el tenso entorno político actual.

"Mi mensaje para la gente es que hablen. Sin duda, los líderes demócratas, pero también los estadounidenses comunes. Cuenten sus historias, hablen. Esta sigue siendo una democracia y tenemos que trabajar todos los días para mantenerla, y eso es lo que animo a la gente a hacer. Y con eso, encontraremos la manera de superar esto", dijo Healey.

También bromeó sobre el discurso de Trump ante el Congreso el martes por la noche.

"Pensé que tenía más que decir. Breve", bromeó.

En un tono más serio, dijo: "No hay ningún plan, no hay ninguna articulación de una visión para este país de una manera significativa. Y creo que lo que realmente me molesta, Seth, como gobernadora, sabes que todos los días estoy tratando de cumplir con las expectativas de la gente de mi estado: cómo reducir los costos, cómo construir más viviendas, cómo asegurarme de que tengan acceso a atención médica y buenas escuelas, y no lo escuché decir nada sobre las necesidades de los estadounidenses comunes y corrientes y cómo va a hacer algo al respecto. Y esa es una de las cosas que más me molesta, además de la constante recitación de todas estas mentiras y teorías conspirativas que dijo".

Cuando Meyers le preguntó sobre su amor por Dunkin', Healey dijo: "No se puede ser gobernador de Massachusetts sin ser fanático de Dunkin'".

Meyers incluso mostró un par de fotos de Healey y la vicegobernadora Kim Driscoll con atuendos de "DunKings" el año pasado.

Puedes ver la entrevista completa a continuación:

Como señaló Meyers, fue "una velada con una temática muy de Massachusetts" en su programa, ya que Mindy Kaling, oriunda de Cambridge, también estuvo como invitada.

La aparición de Seth Meyers es solo una de las varias entrevistas nacionales que Healey ha concedido desde que anunció su candidatura a la reelección. También concedió una entrevista al New York Times a principios de esta semana en la que habló sobre cómo los demócratas pueden reconstruirse tras los resultados de las elecciones de 2024.