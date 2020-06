MBTA aumenta gradualmente su servicio regular

Si toma un tren o autobús para llegar o salir del área de Boston, el servicio comenzará a aumentar nuevamente.

La MBTA dice que el servicio regular de lunes a viernes se reanudará en la línea azul, y habrá un mayor servicio de lunes a viernes en la línea roja, naranja, verde, Mattapan y el tren de cercanías.

El servicio también aumentará en casi 60 rutas de autobuses.

Hablamos con los residentes de Boston sobre cómo se sienten al usar el MBTA en este momento.

"Todavía no me siento cómodo subiéndome al tren, no creo que realmente lo estén limpiando", dijo un residente.

Las oficinas en el estado ahora también pueden aumentar al 50% de capacidad.

La MBTA ha tomado una serie de medidas para mantener a los pasajeros seguros, incluidos el distanciamiento y las limpiezas periódicas.

Además,dice que tratarán de aliviar el hacinamiento agregando servicio cuando vean picos.

El servicio del ferry de la MBTA también se reanudará de lunes a viernes.