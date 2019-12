MBTA necesita “atención inmediata” según reportes

Una investigación sobre las prácticas de seguridad de la MBTA determinó que el "enfoque de seguridad y operaciones necesita atención inmediata", según un resumen escrito por altos funcionarios de transporte que encabezaron la investigación.

"En casi todas las áreas que examinamos, las deficiencias en las políticas, la aplicación de las normas de seguridad, las mejores prácticas de la industria y la responsabilidad eran evidentes", se lee en el resumen del informe, que se publicó el lunes por la mañana.

La investigación fue provocada después de un desastroso descarrilamiento de la Línea Roja a principios de este año que llevó a meses de trabajo. Fue dirigido por el ex secretario de transporte de Estados Unidos Ray LaHood, la ex administradora de la Administración Federal de Tránsito Carolyn Flowers y la ex presidenta de tránsito de la ciudad de Nueva York, Carmen Bianco.

"Estas fallas documentan aún más los efectos de años de subinversión y la necesidad de acelerar los esfuerzos en curso destinados a construir la capacidad de la MBTA para realizar mantenimiento crítico y proyectos de capital", dijo la Cámara de Comercio de Greater Boston en un comunicado. "Corregir esta situación inaceptable exige un enfoque público, transparente y orientado a los resultados".