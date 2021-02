Médico forense de Connecticut dijo que han identificado muchas muertes por COVID-19

El Dr. James Gill, médico forense jefe de Connecticut, dijo a los legisladores del estado el martes que sus investigadores han "identificado muchas muertes" que deberían haber sido certificadas como relacionadas con COVID-19, pero no lo fueron, incluidos los residentes de hogares de ancianos y de vida asistida que murieron durante el pandemia.

Gill dijo que muchos de los casos fueron descubiertos durante las investigaciones de restos a punto de ser incinerados, un procedimiento que la oficina a menudo realiza para asegurarse de que no haya ocurrido un homicidio.

"Durante ese proceso de revisión de la cremación, identificamos muchas muertes que eran muertes por COVID que no fueron certificadas como muertes por COVID", dijo Gill a los miembros del Comité de Asignaciones de la Asamblea General. "Fuimos a las funerarias y tomamos muestras de personas en las funerarias e identificamos las muertes por COVID a través de ese mecanismo".

Gill dijo que su oficina tomaría esas medidas cuando la “insuficiencia respiratoria” figurara como causa de muerte.

“Bueno, ¿eso es causado por COVID-19, cáncer de pulmón, una sobredosis de drogas? Necesitamos saber qué lo causó, por lo que investigamos más a fondo ", escribió Gill en un correo electrónico a The Associated Press luego de la audiencia del comité. "Si descubrimos que la persona vivía en un asilo de ancianos y no se le hizo la prueba de COVID-19, iríamos a hacer la prueba".

Gill dijo que un médico del hogar de ancianos certificaría las muertes en el hogar de ancianos.

Si bien no tiene una cifra exacta de cuántas muertes por COVID-19 han requerido más investigación, Gill dijo que la cifra que su oficina ha descubierto es una "parte muy pequeña" de las más de 7,500 muertes asociadas a COVID en Connecticut. Pero Gill dijo que aún es importante identificar adecuadamente si alguien murió de COVID.

“No solo queremos asegurarnos de que el certificado de defunción sea exacto, sino que hay familias, socorristas, auxiliares de salud, etc. que necesitan saber si pudieron haber estado expuestos al COVID”, dijo.

Gill y su oficina presentaron recientemente detalles de sus esfuerzos para identificar muertes no reconocidas por COVID-19 a la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses en la reunión anual del grupo. Según su estudio de 175 hisopos nasales post mortem tomados en funerarias en Connecticut entre marzo y octubre de 2020, 110 tenían secuencias exclusivas de la enfermedad causada por el coronavirus. De esas 110 muertes, 47 se certificaron inicialmente como no relacionadas con COVID-19 y 34 se certificaron inicialmente como "sospecha", "exposición a", "posible" o "descartar" COVID-19.

El tema de investigar las muertes por COVID-19 surgió cuando Gill estaba discutiendo los desafíos presupuestarios de la Oficina del Médico Forense en Jefe de Connecticut con los legisladores estatales. La agencia ha experimentado un gran aumento en la carga de trabajo debido a la pandemia, sobredosis y homicidios.