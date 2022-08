Médicos de Boston advierten sobre escasez de pruebas y tratamientos durante la próxima oleada de COVID-19

Médicos de Boston están haciendo sonar la alarma sobre una posible escasez de vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID-19 durante el próximo aumento, que podría llegar tan pronto como este otoño.

El acceso a los tres podría volverse más difícil a medida que los proveedores pasen del gobierno al comercial, dijeron los expertos. Junto con un aumento potencial en los casos de COVID debido al clima más frío y el regreso a clases, los expertos dicen que la demanda podría superar la oferta.

La Dra. Shira Doron del Tufts Medical Center, el Dr. Daniel Kuritzkes del Brigham and Women's Hospital y el Dr. Benjamin Linas del Boston Medical Center explicaron en qué creen que deberían enfocarse los funcionarios gubernamentales durante la última discusión de "Preguntas y respuestas sobre COVID" de NBC10 Boston.

"El enfoque debe estar en salvar vidas, es decir, prevenir la morbilidad y la hospitalización, es decir, las personas de mayor riesgo. Entonces, eso significa asegurarse de que las vacunas sean siempre gratuitas y estén disponibles para aquellos que son elegibles cuando son elegibles. Eso significa asegurarse de que las pruebas sean siempre gratuitas y fácilmente disponibles. Y eso parece estar cambiando. Y eso me preocupa mucho", dijo Doron.

Doron señaló un historial de problemas en la cadena de suministro establecidos durante la pandemia de coronavirus. Recientemente, en enero, las personas esperaban en largas filas para las pruebas de PCR y no encontraban nada más que estantes vacíos cuando buscaban kits de prueba en el hogar.

"Sospecho que eso podría volver a suceder", dijo. "Y eso es un problema porque es el acceso rápido a las pruebas lo que brinda a las personas un acceso rápido al tratamiento antiviral y antiviral monoclonal y a los anticuerpos monoclonales que salvan vidas, y esos deben seguir siendo gratuitos y de fácil acceso. Y eso está cambiando".

Durante el próximo aumento potencial, es posible que las vacunas, las pruebas y los tratamientos para el COVID-19 no sean gratuitos o no estén fácilmente disponibles, según los expertos, que es donde dicen que los funcionarios del gobierno deberían centrarse.

“A medida que pasan del espacio gubernamental al espacio comercial y entra en juego el capitalismo, es posible que no tengamos acceso de la misma manera que lo tenemos”, dijo Doron.

"Yo iría más allá, no lo haremos", dijo Linas. “Hemos visto esta película en esta pandemia. Si esto pasa por completo al espacio comercial, los intereses comerciales se harán cargo y veremos la misma disparidad, la misma falta de acceso que hemos estado luchando todo el tiempo".

"Estoy completamente de acuerdo", dijo Kuritzkes. “Creo que ahí es donde el gobierno debe poner sus esfuerzos: garantizar que haya un acceso adecuado y equitativo a las pruebas, garantizar que siga habiendo acceso a tratamientos y vacunas. Ahí es donde el gobierno puede tener la mayor diferencia. Y ahí es donde necesitan estar poniendo sus esfuerzos".

Si da positivo por COVID-19, ¿qué protocolos debe seguir y qué es diferente de antes?

¿Cuándo necesitas aislarte?

Si da positivo por COVID-19 en una prueba rápida de antígeno o PCR, debe autoaislarse, ya sea que esté vacunado o no. No salga de su casa, excepto para recibir atención médica. No visite las áreas públicas. El autoaislamiento significa separarse de los demás para evitar que los gérmenes se propaguen. Independientemente del estado de vacunación, todas las personas que den positivo deben evitar a las personas con alto riesgo de enfermedad grave durante 10 días.

Es importante tener en cuenta que si estuvo expuesto al COVID-19, la Administración de Alimentos y Medicamentos ahora recomienda que se haga tres pruebas en casa en lugar de dos para asegurarse de que no está infectado.

La nueva guía se aplica a las personas sin síntomas que creen que pueden haber estado expuestas.

Anteriormente, la FDA había recomendado realizar dos pruebas rápidas de antígenos durante dos o tres días para descartar una infección. Pero la agencia dice que nuevos estudios sugieren que el protocolo puede pasar por alto demasiadas infecciones y podría provocar que las personas propaguen el coronavirus a otras personas, especialmente si no desarrollan síntomas.

¿Cuánto tiempo debe aislarse?

Si da positivo por COVID-19, la guía establece que debe quedarse en casa durante al menos cinco días y aislarse de los demás en su hogar. Es probable que seas más infeccioso durante estos primeros cinco días.

Cuando finalice el aislamiento, aún debe evitar estar cerca de las personas que corren mayor riesgo hasta al menos el día 11.

Una vez que haya finalizado el aislamiento, también deberá usar una máscara hasta el día 10, según las pautas. Sin embargo, los CDC también señalan que si tiene acceso a pruebas de antígenos, "debería considerar usarlas".

"Con dos pruebas negativas secuenciales con 48 horas de diferencia, puede quitarse la máscara antes del día 10", establece la guía, y agrega que si los resultados de la prueba de antígeno son positivos, "todavía puede ser infeccioso".

Quienes sigan dando positivo no deben dejar de seguir otras precauciones.

Si sus síntomas empeoran o regresan después de finalizar el aislamiento, deberá reiniciar su aislamiento en el día 0, según las pautas.

¿Cómo se calcula el tiempo de aislamiento?

El CDC establece que el aislamiento para quienes tienen COVID se cuenta en días, pero depende de si estás exhibiendo sistemas o no.

Si no tiene síntomas:

El día 0 es el día en que se hizo la prueba (no el día en que recibió el resultado positivo de la prueba)

El día 1 es el primer día completo después del día en que se hizo la prueba

Si desarrolla síntomas dentro de los 10 días posteriores a la prueba, el reloj se reinicia en el día 0 el día del inicio de los síntomas.

Si tiene síntomas:

El día 0 de aislamiento es el día del inicio de los síntomas, independientemente de cuándo dio positivo

El día 1 es el primer día completo después del día en que comenzaron sus síntomas

¿Qué incluye el aislamiento?

Use una máscara de alta calidad si debe estar cerca de otras personas en casa y en público

No vaya a lugares donde no pueda usar una máscara

No viajar

Quédese en casa y sepárese de los demás tanto como sea posible

Use un baño separado, si es posible

Tome medidas para mejorar la ventilación en el hogar, si es posible

No comparta artículos domésticos personales, como tazas, toallas y utensilios.

Controle sus síntomas. Si tiene una señal de advertencia de emergencia (como dificultad para respirar), busque atención médica de emergencia de inmediato

¿Qué hay que hacer para acabar con el aislamiento?

Si no tuvo síntomas, puede finalizar el aislamiento después del día 5, según los CDC.

Sin embargo, si tuvo síntomas, solo puede finalizar el aislamiento después del día 5 si:

No tiene fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)

Sus síntomas están mejorando

Si aún tiene fiebre o sus otros síntomas no han mejorado, continúe aislándose hasta que mejoren, según las pautas.

La gravedad de sus síntomas también puede influir.

Si tuvo una enfermedad moderada, como falta de aliento o dificultad para respirar, o una enfermedad grave, incluida la hospitalización debido a COVID-19, o si tiene un sistema inmunitario debilitado, deberá aislarse hasta el día 10.

Si tuvo una enfermedad grave o tiene un sistema inmunitario debilitado, querrá consultar a su médico antes de terminar el aislamiento. En ese caso, puede ser necesaria una prueba viral para salir del aislamiento.

¿Necesitas ponerte en cuarentena?

El CDC dijo anteriormente que si las personas que no están al día con sus vacunas COVID-19 entran en contacto cercano con una persona que da positivo, deben quedarse en casa durante al menos cinco días.

Ahora la agencia dice que la cuarentena en casa no es necesaria. Sin embargo, insta a esas personas a usar una máscara de alta calidad durante 10 días y hacerse la prueba después de cinco.