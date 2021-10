Médicos de Boston explican cómo programar sus vacunas de refuerzo y contra la gripe

Los médicos con sede en Boston han estado respondiendo muchas preguntas sobre cómo programar la vacuna contra la gripe con la vacuna contra el coronavirus o la vacuna de refuerzo.

En una nueva serie semanal, "COVID Q&A", NBC10 Boston preguntó el martes a dos de los principales médicos de Boston qué pensaban sobre cómo la gente debería cronometrar sus inyecciones.

¿Cómo debo programar mi vacuna contra la gripe?

La comunidad científica generalmente recomienda la vacunación incluso en personas que ya han tenido COVID-19.

"La pregunta más común que recibo es, '¿Cómo debo programar mi refuerzo y mi vacuna contra la gripe?'", dijo la Dra. Shira Doron del Tufts Medical Center. "O mi primera vacuna COVID, o mi segunda vacuna COVID y mi vacuna contra la gripe. Y la respuesta es, lo que sea que funcione para usted. No hay reglas".

Lo único importante a tener en cuenta, dijo Doron, es que la vacuna contra la gripe debe administrarse al menos a una pulgada de distancia de la vacuna de COVID si las recibe al mismo tiempo. Las personas pueden recibir ambas inyecciones el mismo día a la misma hora, dijo, o pueden espaciarse con el tiempo.

"La vacuna contra la gripe, en general, se tolera muy bien", añadió el Dr. Davidson Hamer del Boston Medical Center.

Los efectos secundarios comunes de una vacuna contra la gripe incluyen dolor, enrojecimiento e hinchazón donde se aplicó la inyección, así como dolor de cabeza, fiebre baja, náuseas, dolores musculares y fatiga, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

"A las personas les duele el brazo a veces, algunas personas tienen algunos dolores musculares, la fiebre baja es uno de los mismos tipos de síntomas que uno tendría después de la vacuna COVID", dijo Hamer. "Por lo tanto, si tiene los dos juntos, es posible que tenga un poco más de esos efectos secundarios, pero no es una razón para no tenerlos juntos".

Los médicos notaron que las vacunas se pueden espaciar en un lapso de semanas o meses según las preferencias personales, pero que no es necesario hacerlo.

"Si necesita reunirlos, debería estar bien", dijo Hamer. "Puede que te sientas un poco mal durante uno o dos días como máximo, pero no es un problema".

¿Cuándo debo vacunarme contra la gripe?

Si bien algunos expertos recomiendan esperar para recibir la vacuna contra la gripe para que sea más probable que dure toda la temporada de gripe, Doron dijo que les dice a sus pacientes que se vacunen contra la gripe siempre que estén disponibles.

"¿Cuándo vacunarme contra la gripe? Tiendo a no ser muy dogmática al respecto", dijo Doron. "Nunca se sabe cuándo va a llegar la temporada de gripe, y la vacuna contra la gripe tarda un par de semanas en activarse por completo para ser completamente inmune, al igual que con la vacuna COVID".

¿Qué tan mala será esta temporada de gripe?

"No sabemos si vamos a tener una mala temporada de gripe", dijo Doron.

Los casos de gripe han caído a niveles históricamente bajos durante la pandemia. Los EE. UU. Y Europa apenas experimentaron gripe el invierno pasado, y el hemisferio sur acaba de terminar su segunda temporada de gripe de la pandemia de coronavirus con poco que informar.

Pero Doron señaló que EE. UU. experimentó un aumento inusual de niños hospitalizados durante el verano con un virus diferente, llamado RSV, que generalmente ataca en el invierno. Esa es una señal preocupante de qué esperar si la gripe regresa.

"No tuvimos ninguna temporada de gripe el año pasado, pero tampoco tuvimos una temporada de RSV el año pasado y ya hemos tenido una mala temporada de RSV a partir del verano", dijo Doron. "Así que es muy posible que veamos un gran resurgimiento de la gripe".

Con la reapertura de escuelas y negocios, la reanudación de los viajes internacionales y mucho menos enmascaramiento este otoño, la gripe podría regresar. La gran pregunta es si se filtrará o retrocederá y ejercerá una presión adicional sobre los hospitales que ya están luchando con los aumentos repentinos de COVID-19.

"También es posible que con menos viajes y otros factores en juego, etc., no veamos una mala temporada de gripe", dijo Doron. "Pero queremos prevenir todos los casos de gripe hospitalizados que podamos prevenir porque no tenemos espacio en el hospital para más personas".