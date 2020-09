Medios y ACLU piden que lista secreta de policías con problemas de credibilidad sea pública

El miércoles, en la Corte Suprema de New Hampshire, los abogados representando algunos medios de comunicación y el ACLU de New Hampshire argumentaron que la lista secreta de policías con problemas de credibilidad debería ser pública.

Esta lista conocida como Laurie List tiene los nombres de más de 250 oficiales que pueden ser considerados no creíbles para testificar en juicios debido a acciones pasadas de indisciplina.

Gilles Bissonette, con el ACLU, le dijo a la corte que la ley estatal del Right to Know o 91-A, la que permite que el público acceda a documentos del estado, fue hecha para mostrar la mayor luz posible al público.

