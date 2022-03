Métricas avanzadas no pueden cuantificar lo que Bogaerts significa para los Red Sox

Tomemos a dos miembros de los Medias Rojas de 2021 y juguemos un juego de juicios instantáneos. Si le pregunto qué tipo de defensores eran Hunter Renfroe y Xander Bogaerts, podría responder "por encima del promedio" y "mediocre", respectivamente.

Y, sin embargo, la métrica que de repente todo el mundo trata como evangelio (superior al promedio) los calificó aproximadamente como iguales. Bogaerts ocupó el puesto 35 entre los campocortos de las Grandes Ligas y Renfroe, a pesar de liderar la Liga Americana en asistencias, se ubicó solo en el puesto 30 entre los jardineros derechos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Para leer el artículo completo en inglés, haga click aquí

La respuesta es simple y apunta al valor que ofrece Bogaerts que no debemos descartar. Hace prácticamente todas las jugadas de rutina, sus deméritos se deben a la falta de alcance, especialmente a su derecha.

Renfroe, mientras tanto, convirtió una serie de jugadas destacadas, pero eliminó por completo demasiadas pedestres. Al perseguir la viralidad, Renfroe convirtió los dobles en triples, envió hombres de corte por correo aéreo y permitió que los corredores tomaran bases extra. Sus mejores jugadas evocaron imágenes de Roberto Clemente, pero las peores le costaron juegos a los Medias Rojas.

Entonces, mientras reflexionamos sobre cuán dispuestos deberían estar los Medias Rojas a extender Bogaerts y cuánto deberían considerar pagarle para hacerlo, vale la pena preguntarse si nos estamos enfocando demasiado en sus deficiencias defensivas y no lo suficiente en el paquete completo.

Si te basas en WAR, que intenta brindar una imagen del valor total de un jugador, Bogaerts fue el mejor jugador de posición de los Medias Rojas el año pasado en algún lugar en el rango de 5.0. Si te sometes a la prueba de la vista, también podría ganar allí, gracias a sus manos seguras en la defensa y su juego ofensivo completo.

Es uno de los mejores campocortos ofensivos del juego y podría ser el mejor, si la miríada de lesiones obliga a Fernando Tatis Jr. de San Diego a mudarse permanentemente a los jardines. Es un ganador comprobado que ya posee dos títulos de Serie Mundial antes de cumplir 30 años. Es lo más parecido a un capitán que han tenido los Medias Rojas desde que Jason Varitek se retiró hace más de una década, y un brillante embajador del equipo, la ciudad y el juego.

Tal vez sea hora de que comencemos a concentrarnos en todas las cosas que puede hacer y menos en el hecho de que no tiene un gran alcance en el hoyo.

Soy tan culpable como cualquiera de impulsar la narrativa de que "Bogaerts no puede jugar campo corto", pero eso no significa que simplemente te despidas si opta por no participar este otoño. Al mánager Alex Cora le gusta señalar que los Medias Rojas casi ganan una Serie Mundial con Bogaerts como campocorto el año pasado y no hay razón para pensar que no podrán competir con él allí nuevamente este año.

La llegada de Trevor Story le da a los Medias Rojas un seguro en caso de que Bogaerts se vaya, pero su enfoque debería estar en cimentar esa asociación durante los próximos cinco años, sin obligar a uno a arrebatarle el bastón al otro. Incluso con el emocionante prospecto Marcelo Mayer abriendo los ojos en Fort Myers con un jonrón reciente ante el derecho All-Star Nathan Eovaldi, ningún jugador de 19 años debería influir en el pensamiento a largo plazo del equipo con Bogaerts, especialmente porque eventualmente puede mudarse a tercera base en un horario más natural que no daña su orgullo.

Hay valor en eso, incluso si Bogaerts no está jugando como campocorto. Al equipo ya le ha ido increíblemente bien con la extensión de seis años y $120 millones que firmó antes de la temporada 2019 que ha demostrado estar absurdamente por debajo del mercado. Bogaerts, vale la pena señalar, no se ha quejado ni una vez de que está mal pagado.

A veces es fácil obsesionarse con una sola pincelada descarriada a expensas de toda la pintura. Tal es el caso de Bogaerts. Puede que no sea perfecto a la defensiva, pero los Medias Rojas pueden vivir con sus deficiencias cuando se comparan con la totalidad de sus contribuciones.

Por lo tanto, es posible que no llegue a todos los roletazos. Es un jugador ganador que ama a Boston. Eso debería contar mucho.