Mezcla de nubes y sol, máximas en 70 previo a calentamiento del fin de semana

Mientras el fin de semana se calienta el preludio del fin de semana es casi un calco del ayer.

Un sistema meteorológico que se aleja de la costa impartirá suficiente aire inestable para que surja una lluvia aleatoria en la tarde. Los máximos nuevamente se mantendrán en los 70 para la mayoría, alrededor de 80 varias millas tierra adentro desde la costa.

El aire más cálido inunda Nueva Inglaterra durante el fin de semana. Los máximos saltan a los 90 bajos en los lugares más calientes (Norwood/Fitchburg, por nombrar un par) mientras que la brisa marina "relajante" mantiene las playas en los cómodos 80. Este es un pronóstico complicado para las comunidades costeras. Todos obtendrán un rápido aumento de los 80 durante las dos mañanas, pero la costa ve la caída por la tarde. Un retraso de 1-2 horas en la brisa del mar podría significar la diferencia entre un máximo de 83 u 86/87.

En cualquier caso, no lloverá hasta el lunes. Es entonces cuando un frente frío se abre paso a primera hora de la tarde. Mantendremos los ojos bien abiertos ante la posibilidad de algunas tormentas desagradables, pero en este punto, se trata de sacar agua de las nubes. Incluso con lluvias en el pronóstico, esto no será un destructor de sequía. Hemos tenido un déficit desde enero (menos la precipitación superior a lo normal de febrero), y una línea de tormentas no compensará todo el tiempo perdido.

El aire más fresco y menos húmedo fluye detrás del frente, mientras nos preparamos para otro calentamiento a fines de la próxima semana.

