Michelle Wu agradece a los votantes tras declarar victoria en elección preliminar

La demócrata Michelle Wu habló brevemente el miércoles por la mañana mientras saludaba a los viajeros en la estación de Forest Hills de la MBTA, emergiendo como la principal ganadora de votos en una segunda vuelta para el próximo alcalde de Boston.

"Estoy agradecido por cada una de las personas que vinieron a participar en las elecciones, agradecido por la oportunidad de continuar pidiendo votos pero pidiendo la colaboración de toda la ciudad y asegurándome de que estamos construyendo la ciudad con la que soñamos.", dijo la concejal de la ciudad de Boston.

La carrera para decidir a su oponente en noviembre esta demasiado cerrada para declarar el miércoles por la mañana. The Associated Press no confirmó a los ganadores hasta la madrugada del miércoles porque solo se había informado una pequeña cantidad de los votos.

Wu, que había estado a la cabeza en las encuestas recientes, ganó fácilmente la votación preliminar del martes. Se espera que celebre una conferencia de prensa a las 11 a.m. del miércoles.

"Estoy emocionada de tener la oportunidad de continuar esta conversación con los votantes. Estamos a siete semanas de las elecciones, pero estamos en un momento en el que tenemos que actuar como una ciudad", dijo Wu. "Seguiré haciendo lo que hemos estado haciendo desde el primer día, hoy hace un año".

Otros tres candidatos, la alcaldesa Kim Janey y los miembros del concejo municipal Andrea Campbell y Annissa Essaibi George, estaban encerrados en una reñida carrera por el segundo lugar.

Los funcionarios electorales estatales explicaron que la demora en los resultados tuvo que ver, al menos en parte, con las urnas, una de las formas en que se alentó a los votantes a devolver sus boletas este año.

